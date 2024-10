Kiežby bol Adam Obert pravým obrancom (foto)

Adam Obert odohral v 7. kole talianskej Serie A pri remíze jeho Cagliari na ihrisku Juventusu Turín (1:1, pozn.) celý duel. Podľa špecializovaného portálu whoscored.com dostal 22-ročný rodák z Bratislavy tretie najlepšie hodnotenie spomedzi všetkých hráčov sardínskeho klubu.

Kouč Davide Nicola po zápase povedal, že slovenský bek „je mužom, na ktorého sa môže spoľahnúť“. Dôveru trénerovi mohol Obert splatiť aj násobne vyššie, ak by jeho tiahla strela v 95. minúte neskončila na žrdi domácej bránky.

Nezvolil si ľahšiu cestu

Pre Oberta to bolo tretie vystúpenie v prebiehajúcej sezóne 2024/2025. Duelom mohlo byť v ostatnom období ešte viac, no na poste ľavého obrancu nastupoval jeden z lídrov tímu Tommaso Augello.

Toho však Nicola už pár duelov skúša zapracovať v stredovej línii, čím sa otvára priestor pre slovenského reprezentanta. Obert tiež vyhráva mikrosúboj s brazílskym konkurentom Paulom Azzim.

U Adama je obdivuhodné, že od príchodu do Cagliari v roku 2021 ani raz neuhol z vytýčenej cesty. Nevybral si zdanlivo ľahšiu cestu, ktorou by nepochybne bolo hosťovanie v inom tíme. Vždy o svoje miesto odhodlane bojoval, a to aj napriek tomu, že dlhodobo sa v základnej zostave držal iba v edícii 2022/2023, keď „Gli Isolani“ postúpili zo Serie B medzi elitu.

Teraz je však tímová konštelácia pre bývalého hráča Zbrojovky Brno či Sampdorie Janov mimoriadne pozitívna. Kormidelník Nicola je známy tým, že dáva šancu mladým hráčom, čo v Taliansku nie je vôbec pravidlom. Slovenský mladík ho navyše svojimi výkonmi nesklamal, ba práve naopak.

Zrejme bude duo so Škriniarom

Obert dostáva zároveň čím ďalej tým viac priestoru aj od reprezentačného trénera Slovenska Francesca Calzonu. Pochopiteľne, figuruje aj v aktuálnom kádri, ktorý sa pripravuje na dvojzápas proti Švédsku (11. októbra v Bratislave) a Azerbajdžane (14. októbra v Baku).

V septembri ho taliansky stratég dokonca uprednostnil v základnej zostave pred Denisom Vavrom, ktorému chýbala a stále chýba väčšia zápasová prax. Je veľmi pravdepodobné, že spoločne s kapitánom Milanom Škriniarom utvorí stopérsky tandem aj proti „trom korunkám“.

Univerzálny hráč

Ak ste pozorne čítali, tak ste asi postrehli, že pre Adama je príznačná univerzálnosť. V klube hráva na ľavom okraji defenzívy, v reprezentácii stopéra. Presný opak ako v prípade Dávida Hancka. Pre niekoho paradox, ale Calzona jednoducho Hanckovu konštruktivitu smerom dopredu potrebuje.

Pod Tatrami asi neexistuje žiadny futbalový fanúšik, ktorý by si neželal to, aby bol Obert pravonohým pravým bekom. Práve tam reprezentácii tlačí topánka najviac a najdlhšie. Možno sa niekto opýta, či nie je možné Oberta pretransformovať.

Nie je to úplne nemožné, ale v tejto chvíli to je absolútne nereálne. Jednoducho, tieto postové metamorfózy sa vo veľkom futbale takmer vôbec nedejú.