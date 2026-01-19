Nobelovu cenu som nedostal, už nemusím myslieť výlučne na mier, odkázal Trump nórskemu premiérovi

Americký prezident Donald Trump napísal nórskemu premiérovi Jonasovi Gahrovi Støremu, že už nemusí myslieť „výlučne na mier“, keďže nezískal Nobelovu cenu za mier.
„Keďže sa vaša krajina rozhodla neudeliť mi Nobelovu cenu za mier za to, že som zastavil viac ako osem vojen, už necítim povinnosť myslieť výlučne na mier,“ uviedol šéf Bieleho domu. Dodal, že mier „zostane prioritou“, ale teraz môže „premýšľať aj o tom, čo je dobré a správne pre Spojené štáty americké“.
Nobelovu cenu za mier neudeľuje nórska vláda
V písomnom stanovisku Støre zdôraznil, že Nobelovu cenu za mier neudeľuje nórska vláda. „Jasne som vysvetlil, aj prezidentovi Trumpovi, čo je dobre známe, že cenu udeľuje nezávislý Nobelov výbor,“ konštatoval nórsky premiér.
Trump v odkaze nórskemu premiérovi opäť zopakoval, že chce prevziať kontrolu nad Grónskom. „Dánsko nedokáže túto zem ochrániť pred Ruskom alebo Čínou. Prečo vlastne majú „právo vlastníctva“? Neexistujú žiadne písomné dokumenty. Ide len o tvrdenie, že tam pred stovkami rokov zakotvila loď, ale aj my sme tam mali lode, ktoré kotvili,“ napísal americký líder. „Svet nebude bezpečný, pokiaľ nebudeme mať úplnú kontrolu nad Grónskom,“ uviedol Trump.
„Úžasné gesto vzájomnej úcty“
Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová vo štvrtok odovzdala americkému prezidentovi medailu svojej Nobelovej ceny za mier. Trump to označil za „úžasné gesto vzájomnej úcty“.
Nobelov výbor uviedol, že cenu udelil Machadovej „za jej neúnavnú prácu pri podpore demokratických práv venezuelského ľudu a za úsilie o spravodlivý a pokojný prechod od diktatúry k demokracii.“