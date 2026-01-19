Panattoni: Logistické nehnuteľnosti sa stávajú kľúčovou infraštruktúrou s potenciálom priniesť nové investičné príležitosti

Priemyselné a logistické nehnuteľnosti sú dnes kritickou súčasťou národnej infraštruktúry, ktorá zabezpečuje fungovanie dodávateľských reťazcov, e-commerce a digitálnej ekonomiky. S rozvojom automatizácie a dátových technológií rastú nároky na technologické vybavenie aj dostupnú nadštandardnú elektrickú kapacitu budov. Spoločnosť Panattoni na tento trend reaguje rozširovaním svojej súkromne vlastnenej paneurópskej developerskej platformy, ktorá dodáva moderné a technologicky vybavené priestory na trhy s obmedzenou ponukou. Spoločnosť zároveň ponúka atraktívne, rizikovo upravené investičné príležitosti pre investorov, ktorí hľadajú dlhodobý štrukturálny rast, stabilné príjmy a vysokokvalitné aktíva v súlade s kritériami ESG.
Panattoni, najväčší súkromný developer priemyselných nehnuteľností na svete, predstavuje silu svojej rastovej platformy a upozorňuje na atraktivitu logistických nehnuteľností ako investičnej príležitosti. Moderné skladovanie sa stáva nevyhnutnou súčasťou ekonomickej odolnosti dodávateľských reťazcov digitálnej éry a prechádza do novej fázy – Economy 4.0. Tá prepája fyzickú a digitálnu infraštruktúru a mení logistické nehnuteľnosti z jednoduchých skladov na technologicky vybavené centrá, ktoré podporujú e-commerce, dátové centrá, automatizáciu a logistiku riadenú umelou inteligenciou. Kľúčovými princípmi tejto éry sú flexibilita, rýchlosť, bezpečnosť dodávateľských reťazcov a udržateľnosť.
„Logistické nehnuteľnosti sa stali nevyhnutnou infraštruktúrou pre moderné ekonomiky a dopyt po vysokokvalitných, technologicky vybavených priestoroch naďalej rastie naprieč našimi trhmi. V Panattoni rozširujeme našu platformu v Európe a vo Veľkej Británii, aby sme dodali na trh novú generáciu udržateľných budov s nadštandardnou energetickou kapacitou, ktoré nájomcovia potrebujú na udržanie odolnosti a konkurencieschopnosti dodávateľských reťazcov,“ hovorí Robert Dobrzycki, Chief Executive Officer & Co-Owner spoločnosti Panattoni. „Pre investorov je to jasnú ponuka. Logistické nehnuteľnosti sú dnes globálnou investičnou stratégiou najvyššej úrovne, podporenou obmedzenou ponukou v kľúčových koridoroch, rastúcimi požiadavkami na veľkosť a energetickú náročnosť a záväzkami nájomcov k udržateľnosti, prevádzkovej efektivite a stabilite dodávateľských reťazcov. Panattoni dodáva moderný, udržateľný fond nehnuteľností, ktorý zodpovedá týmto potrebám, s cieľom dosiahnuť špičkovú ESG výkonnosť a dlhodobú relevantnosť.“
Priemyselné nehnuteľnosti sa vyvinuli z jednoduchých skladových hál na sofistikovanú infraštruktúru, bez ktorej sa moderná ekonomika nezaobíde. Rýchla expanzia e-commerce, rozvoj automatizácie logistiky riadenej umelou inteligenciou a dátových centier zvyšuje potrebu vysoko špecifických, technologicky vybavených priestorov. Dopyt je poháňaný skôr dlhodobými štrukturálnymi trendmi než krátkodobou volatilitou.
V tejto súvislosti je integrovaný model Panattoni a jeho súkromná vlastnícka štruktúra ideálnou platformou na realizáciu projektov vo veľkom meradle na viacerých trhoch. Spoločnosť vznikla v roku 1986 a vyrástla na globálnu platformu s viac ako 1 100 odborníkmi v Severnej Amerike, Európe, vo Veľkej Británii, Indii a na Blízkom východe. V Európe, kde pôsobí už dve desaťročia, má Panattoni zastúpenie v 15 krajinách prostredníctvom 36 kancelárií a je najväčším priemyselným developerom na kontinente.
Súkromné vlastníctvo umožňuje rýchle rozhodovanie, dlhodobú stratégiu a flexibilitu pri reakcii na požiadavky nájomcov aj investorov. Spoločnosť nie je závislá od jediného zdroja kapitálu, čo jej umožňuje udržiavať trvalú investičnú kapacitu a realizovať viacero stratégií súčasne. Túto flexibilitu podporuje štandardizovaný typ budov, ktorý investori aj nájomcovia dobre poznajú naprieč trhmi, čo uľahčuje rýchlu a efektívnu realizáciu projektov.
Panattoni poskytuje kompletný servis od vyhľadávania pozemkov a plánovania, cez financovanie a výstavbu až po dodanie a dlhodobú správu aktív. Tento prístup zabezpečuje konzistentnú realizáciu a zároveň kladie dôraz na spoľahlivosť, flexibilitu, rýchlosť a kvalitu dodávanú načas. Panattoni pokrýva celé spektrum priemyselnej logistiky vrátane centier pre poslednú míľu, národnej distribúcie, chladiarenských skladov, výrobných zariadení a špecializovanej infraštruktúry, ako sú dátové centrá, kde má spoločnosť vybudovanú expertízu pre rastúci dopyt v ére AI.
O spoločnosti Panattoni Development Company
Panattoni Development Company je jednou z najväčších súkromných developerských spoločností na svete so 70 pobočkami v Severnej Amerike a Európe. Od spustenia činnosti v strednej Európe v roku 2005 spoločnosť dokončila celkovo vyše 24 miliónov štvorcových metrov moderných priemyselných priestorov v Európskej únii a Veľkej Británii. V správe má viac ako 13 miliónov štvorcových metrov budov a ďalšie 3 milióny štvorcových metrov sú v súčasnosti vo výstavbe. Ponúka výrobné, skladové aj kancelárske plochy. Špecializáciou Panattoni sú flexibilné modely výstavby a financovania komerčných nehnuteľností, ktoré sa prispôsobujú potrebám klientov aj aktuálnym trhovým trendom. Vďaka riešeniam ako Build-to-Suit, Build-to-Own alebo Sale & Leaseback pomáha firmám rásť, uvoľniť kapitál aj modernizovať prevádzku. Projekty Panattoni stoja na inováciách v súlade s ESG princípmi, energetickou efektívnosťou a dlhodobou udržateľnosťou. Spoločnosť Panattoni už ôsmy rok po sebe obhájila pozíciu lídra na európskom priemyselnom trhu a všetky jej nové projekty cielia na medzinárodnú certifikáciu BREEAM New Construction minimálne na úrovni Excellent. Medzi kľúčových klientov patria spoločnosti ako Amazon, Volkswagen Slovakia, Tchibo, DSV, H&M, DHL, Kion, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco. Okrem Českej republiky a Slovenska má spoločnosť Panattoni pobočky vo väčšine krajín EÚ, vo Veľkej Británii, v Indii a Saudskej Arábii. Viac informácií nájdete na www.panattonieurope.com.
