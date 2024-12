Do našej oblasti prúdi vlhší vzduch, meteorológovia hlásia pre niektoré časti Slovenska aj sneženie

„V oblasti centrálneho Stredomoria a Balkánu sa rozprestiera rozsiahla tlaková níž a po jej severnom okraji prúdi od východu do našej oblasti vlhší vzduch,“ priblížili meteorológovia na svojom webe.

Najvyššia denná teplota v pondelok vystúpi na 2 až 7 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami miestami je miestami okolo nuly a na horách vo výške 1500 m okolo mínus 1 stupeň Celzia.

Na utorok SHMÚ predpovedá od stredných, na severe aj v nižších polohách, sneženie. Ako informuje portál iMeteo.sk, snežiť začne niekde už v pondelok a najviac snehových zrážok by malo spadnúť v severných regiónoch Slovenska, kde do utorkového rána napadne približne 5 cm nového snehu.

Hranica sneženia sa bude pohybovať a meniť, no na severe Slovenska by malo snežiť od približne 500 metrov. V nižších polohách sa sneženie taktiež môže vyskytnúť, no tu to také jednoznačné nebude a sneh sa bude aj topiť.