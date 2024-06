Do kín prišla Povaha lásky, inteligentný film o najvzácnejšom cite

Stalo sa vám už niekedy, že ste sa vášnivo zamilovali do kohosi iného, než do vlastného partnera? Presne s tým sa musí vysporiadať hlavná hrdinka filmu Povaha lásky, ktorý práve teraz prišiel do slovenských kín. Ak cez víkend zájdete do toho vášho, užijete si inteligentnú romantickú drámu s prvkami komédie, ktorá vás zahreje, pobaví, ale aj podnieti k zamysleniu.

Foto: Continental film

Sophie je štyridsiatnička s pohodlným životom a dobrým zamestnaním – je profesorkou filozofie. Keď náhodne stretne pohľadného Sylvaina, je postavená pred rozhodnutie, či počúvnuť svoje rozbúšené srdce, alebo rozvážny rozum, ako doteraz takmer vždy. Sylvain je stavbár, ktorý jej renovuje chalupu a preskočí medzi nimi žiarivá iskra.

Sophie však partnera má a je teda postavená pred svojskú Sophiinu voľbu… Dá prednosť vášni a zvolí vzťah s robotníkom so sklonmi k rasizmu, alebo zvolí komfort s intelektuálom, ktorý jej neposkytne vytúženú romantiku, ale zato sa nebude zaňho musieť hanbiť vo svojich kruhoch?

Foto: Continental film

Lásku so všetkými dilemami, ktoré prináša, tak bude hlavná hrdinka prežívať nielen v teórii pri štúdiu spisov Platóna či Spinozu, ale aj v praxi. Podarí sa jej nájsť vlastnú filozofiu, ktorá jej pomôže rozhodnúť sa?

Foto: Continental film

Snímku Povaha lásky, ktorú nakrútila režisérka Monia Chokri, známa aj ako herečka z filmov režiséra Xaviera Dolana (Imaginárne lásky, Laurence Anyways) prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

