Do kín dorazila šteklivá komédia V dobrom aj zlom – čo o sebe navzájom prezradili jej herci a herečky?

Režisérka Marta Ferencová má na svojom konte úspešné filmy Všetko alebo nič či Príliš osobná známosť a tentoraz spojila na plátne do dvoch manželských párov hercov, ktorí na poli komédie patria v Česku a na Slovensku k najobľúbenejším. Táňa Pauhofová, Petra Hřebíčková Jiří Langmajer a Martin Hofmann v jej novinke stvárnia susedské manželské páry, ktoré si na večernej návšteve z duše povedia, čo majú na srdci… Snímka V dobrom aj zlom práve teraz dorazila do slovenských kín! Ako si porozumeli predstaviteľky a predstavitelia hlavných rolí?

„Martin má v sebe obrovské množstvo nehy a hĺbavosti, obalené v šarmantnom sarkazme,“ hovorí Táňa Pauhofová o kolegovi Hofmannovi, ktorý vo filmovej novinke stvárňuje jej manžela. Práve ich dvoch pozve susedka na večeru, čím pobúri svojho večne nahundraného muža a dostane sa možno až na hranicu rozvodu!

Foto: Continental film

Martin Hofmann sa netají tým, že sa mu s celou zvyšnou hereckou trojicou veľmi dobre spolupracovalo: „Možno to bolo tým, že sme boli taká malá herecká skvadra, ale vzniklo tam medzi nami niečo celkom blízke. Chcel by som Petre, Táni a Jiřímu povedať, že to pre mňa bola radosť.“

Súhlasí s ním aj kolega Langmajer. „Neskutočne nám to spolu i s celým štábom sadlo. Bola to veľmi intenzívna a sústredená tímová práca. A to ma mimoriadne bavilo,“ hovorí herecký matador, ktorého v komédiách (a nielen v nich) vídame na plátnach kín často. Viackrát už si dokonca zahral aj partnera svojej aktuálnej filmovej manželky, Petry Hrebíčkovej. Dokázal by spočítať, koľkokrát už stvárnili pred kamerami pár? „Nedokázal. Ale vždy je to veľká radosť!“ smeje sa obľúbený herec.

Hřebíčková súhlasí a pridáva kompliment: „Ale nikdy to nebolo také intenzívne ako tentoraz! Vlastne som si nikdy neuvedomila, aký je to makač. Pripomienku zapracuje rýchlosťou blesku, vie, ako presne vypointovať situáciu a má skvelú mimiku. Ja to musím spomenúť, pretože som často mala čo robiť, aby som nepokazila záber smiechom!“

Táňa Pauhofová pochvalné slová na kolegov uzatvára zhrnutím: „Okrem toho, že sú to najväčší profíci, čo je samo o sebe inšpirujúce, pretože to človeka motivuje ani na chvíľu sa neľutovať a nepoľaviť, ale oplácať im to v najväčšej miere, sú to ohromne láskaví, vtipní a empatickí parťáci.“

Foto: Continental film

Práve teraz sa v kinách môžete zabaviť na tom, ako jedno susedské stretnutie zmení celé manželské spolužitie… Manželov Evžena (Langmajer) a Annu (Hřebíčková) vytrhne z letargickej každodennosti návšteva susedského páru. Tomáš (Hofmann) a Laura (Pauhofová) majú podľa všetkého omnoho aktívnejší sexuálny život a neboja sa o tom dať vedieť. Ako to ovplyvní ich hostiteľov? Komédiu V dobrom aj zlom prináša do slovenských i českých kín distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

