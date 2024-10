Digitalizácia nie je len možnosť, ale priam nevyhnutnosť (pri znížovaní štrukturálneho deficitu a optimalizovaní výdavkov verejnej správy)

Z pozície generálneho riaditeľa Sekcie verejnej správy ministerstva vnútra vidím obrovskú príležitosť práve v digitalizácii a to najmä pri zefektívňovaní procesov v štáte a znižovaní štrukturálneho deficitu krajiny. Využitím moderných technológií môžeme nielen optimalizovať jednotlivé výdavky v štátnom sektore, ale transformovať vôbec spôsob, akým funguje naša verejná správa.

Transparentnosť a efektívnosť

S digitalizáciou chceme priniesť svetlo tam, kde bolo doteraz len šero. Elektronické systémy nám umožnia presne sledovať finančné toky a kontrolovať každý jeden výdavok. Skončíme s érou neprehľadných papierových záznamov, kde financie často mohli miznúť do stratena. Verejné zdroje a prostriedky chceme využívať efektívne, bez rizika korupcie či plytvania.

Úspory na ľudskej sile

Automatizácia je náš nový zamestnanec, ktorý nepozná únavu ani chyby. Rutinné úlohy, ktoré kedysi zamestnávali množstvo ľudí, teraz technológia zvládne rýchlejšie a presnejšie. Tento posun nám umožní presunúť ľudské zdroje na tie strategické úlohy, ktoré nám prinesú skutočnú reálnu hodnotu. Znížime tak prevádzkové náklady a zvýšime produktivitu našej verejnej správy.

Optimalizácia výdavkov

Vďaka digitalizácii dokážeme presne identifikovať neefektívne oblasti a prijať opatrenia na ich zlepšenie. Systémy nám umožnia analyzovať veľké množstvo údajov a vytvárať presné prognózy, čo povedie k lepšiemu plánovaniu a minimalizácii zbytočných výdavkov. Efektívnejšie hospodárenie s verejnými financiami je našou prioritou.

Zvýšenie príjmov

Digitalizácia nám tiež umožní zefektívniť výber daní a znížiť daňové úniky. Elektronické nástroje umožnia monitorovať hospodársku činnosť a identifikovať podvody, čo zabezpečí lepšie vymáhanie daňových povinností. Rast digitálnej ekonomiky prinesie nové zdroje príjmov a naše verejné financie takto môžu byť v lepšej kondícii ako kedykoľvek predtým.

Podpora inovácií a modernizácie

Budúcnosť je digitálna a my sme pripravení ju privítať s otvorenou náručou. Inovatívne technológie, ako je umelá inteligencia a big data, umožnia lepšie predvídať potreby občanov a optimalizovať služby. Modernizácia našej infraštruktúry zlepší kvalitu života občanov a zabezpečí efektívne využívanie verejných zdrojov.

Záver

Digitalizácia nie je len možnosť, je to nevyhnutnosť. Je to cesta, ktorou musíme ísť, aby sme znížili štrukturálny deficit, optimalizovali výdavky a zabezpečili dlhodobú udržateľnosť našich verejných financií. Je to investícia do budúcnosti, ktorá prinesie transparentnosť, efektivitu a inovácie. Spoločne tak môžeme vybudovať modernú a prosperujúcu verejnú správu.