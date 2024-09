Dievčatá z Dubaja sú späť ako influencerky. V necenzurovanom príbehu o honbe za slávou a luxusným statusom

Filmová novinka Influencerky, podobne ako populárna snímka spred dvoch rokov, odhaľuje nahú pravdu o živote mnohých instagramových krások. Chodia na exotické dovolenky, nosia luxusné oblečenie, jedia v najdrahších reštauráciách, majú státisíce sledovateľov, milióny lajkov a sú za to ochotné zaplatiť čokoľvek.

Vo filme účinkuje mnoho svetových internetových celebrít – model a tvár značiek Campari, Bvlgari či Aston Marin – Kevin Lutolf (2 mil. sledovateľov), modelka Anna Maria Olbrycht (320-tisíc sledovateľov), influencerky Barbara Sarah Szczypiór „Barbeliciouss“ (591-tisíc sledovateľov), Mrs. Lillyy (280-tisíc sledovateľov) a dokonca aj jedna z tvárí spomínanej snímky Dievčatá z Dubaja Olga Kalicka (431-tisíc sledovateľov).

Foto: Bontonfilm

Aj v slovenskom znení si diváci a diváčky vypočujú osobnosti, ktoré vedia, čo Instagram dokáže. Svoj hlas prepožičala filmu speváčka, tanečnica a herečka Alžbeta „Zea“ Ferencová (77 500 sledovateľov), obľúbená moderátorka šou Nákupné maniačky Ema Fajnor (70 300 sledovateľov) a aj herečka Vlastina Svátková (41 700 sledovateľov).

Foto: Bontonfilm

Vychádzajúca internetová hviezdička Zosia s prezývkou Just Sophie pristihne svojho priateľa Komfiho pri tom, ako ju podvádza. Samozrejme, nie je jediná, komu sa to stalo. Vo väčšine ostatných prípadov však nevera nepobaví státisíce sledovateľov, ktorých populárny youtuber a hráč nazbieral. Po takomto „zážitku“ je ideálne odísť niekam ďaleko a vyčistiť si hlavu, najlepšie ku kamarátke Viole, pretože od nej nič nehrozí. Hoci vo svete influencerov si nikto nemôže byť istý! Ľudia chcú krv, takže potrebujete drámu. A veľa platených spoluprác – s módnymi reťazcami, kozmetickými firmami, výrobcami výživových doplnkov a niekým, kto sponzoruje nezabudnuteľnú babskú jazdu.

Foto: Bontonfilm

Čoskoro sa ukáže, že luxusná dovolenka v prímorských letoviskách nie je úplne zadarmo. A často si to vyžaduje nielen ostré lakte, ale aj poriadnu dávku sebazaprenia, aby ste nakŕmili algoritmy sociálnych sietí, aby dosah a počet lajkov neustále rástol. Alebo drogy. Pod vrstvou filtrov sa začína odhaľovať realita bez príkras a vidina dokonalého sveta, do ktorého Just Sophie tak veľmi chcela patriť, sa rozplýva…

Foto: Bontonfilm

Influencerky „vkročia“ do slovenských kín v distribúcii Bontonfilmu 12. septembra 2024.

Informačný servis