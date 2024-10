HK Nitra má ťažké srdce na rozhodcov za neuznaný víťazný gól a žiada exemplárny trest, ak sa preukáže ich pochybenie

Nie je to prvýkrát, čo sa HK Nitra sťažuje na rozhodcov v slovenskej najvyššej súťaži.

Najnovšie zástupcov úradujúceho majstra pobúrila situácia z predĺženia piatkového súboja 11. kola extraligy proti Banskej Bystrici, v ktorej rozhodcovia najprv uznali víťazný gól Nitry v podaní Miloša Bubelu na 3:2, ale po viac ako päťminútovom skúmaní na videu pôvodné rozhodnutie zrušili a dali pokyn na pokračovanie v zápase.

Udreli Banskobystričania

Hostia z Banskej Bystrice ponúknutú šancu využili a v čase 64:21 min kanadský obranca Gabriel Chicoine rozhodol o ich víťazstve za 2 body.

Banskobystričania v tabuľke získali pred Nitranmi už trojbodový náskok a pred nedeľňajším pokračovaním súťaže boli na štvrtom mieste. Úradujúci majster je šiesty.

„HK Nitra apeluje na Komisiu rozhodcov SZĽH, aby zaujala stanovisko k momentu zo včerajšieho zápasu Extraligy HK Nitra – HC MonacoBet B. Bystrica. Počas predĺženia bol hráčmi Nitry dosiahnutý gól, ktorý hlavný rozhodca priamo na ľade uznal, ukázal gestom potvrdzujúci gól a nahlásil strelca gólu a asistentov boxu časomeračov. Brankár B. Bystrice nereklamoval žiadny stret s našim hráčom, ani hráči B. Bystrice nereklamovali u hlavného rozhodcu faul na brankára ani inú nezhodu s pravidlami. Po zobratí ´coach‘s challengu´ prebiehalo viac ako päťminútové prezeranie videa a gól napokon arbitri neuznali. Pravdepodobne pre možný, ale exaktne nepreukázaný minimálny dotyk hokejky hráča Nitry Cottona s betónom brankára B. Bystrice. HK Nitra apeluje na Rozhodcovskú komisiu SZĽH, aby nielen pre odbornú, ale aj širokú hokejovú verejnosť zaujala stanovisko k tejto situácii,“ uvádza sa v stanovisku HK Nitra.

Tresty doteraz nežiadali

Nitrania ďalej žiadajú potrestanie rozhodcov, ak sa preukáže, že rozhodli nesprávne.

„Pokiaľ bola situácia posúdená správne, bude to slúžiť ako podklad pre ďalšie nasledujúce posudzovanie podobných situácií. Pokiaľ však bola posúdená nesprávne, žiadame exemplárne potrestanie hlavných arbitrov vrátane videorozhodcu. Doteraz sme neboli za tresty pre rozhodcov za pochybenia v zápasoch. Uprednostňovali sme skôr ich vzdelávanie a poučenie sa z chýb. Počas tejto sezóny ich však už bolo veľmi veľa závažných a ovplyvňujúcich výsledok zápasov. Góly sú korením hokeja a arbitri by nemali prioritne hľadať cestu, ako ich neuznať. Tak ako to bolo bohužiaľ v tomto prípade. Podobnými rozhodnutiami znižujeme úroveň našej ligy a vyháňame si divákov zo štadiónov,“ dodáva HK Nitra v otvorenom liste Komisii rozhodcov SZĽH.