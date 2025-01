Danko v Moskve tlmočil pozdrav od slovenských občanov, chce nadviazať na spoluprácu s Ruskom z minulosti – VIDEO

Podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko je presvedčený o tom, že parlamentná návšteva v Moskve nie je počas súčasného volebného obdobia poslednou.

Uviedol to v pondelok počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom, z ktorej časť zverejnila na sociálnej sieti Slovenská národná strana. „Chceme nadviazať na novú spoluprácu, ktorú sme v minulosti mali,“ poznamenal Danko.

Vidia posun Ruska

Slovenská delegácia podľa Danka obdržala od Ruskej federácie informácie o súčasnej situácii. „Ocenili sme vzájomne, že tento dialóg môže pomôcť k rozvoju našich vzťahov, pretože vidíme na území Ruskej federácie veľký ekonomický progres, vidíme v mnohých oblastiach pokrok, rozvoj potravinovej sebestačnosti. Je treba uznať, že Ruská federácia sa za tie roky, keď tieto vzťahy rozvíjame, veľmi posunula,“ povedal.

Podpredseda hovoril aj o nadviazaní na spoluprácu z minulosti. Zároveň Ruskej federácii tlmočil pozdrav od slovenských občanov.

„Ak by sme nezískali vo voľbách dôveru, ak by sme nezískali ich podporu, nemohli by sme túto cestu absolvovať. Vnímame aj iné politické názory na Slovensku, a rešpektujeme ich. Vždy hovoríme aj slovenskej opozícii, že ak oni majú také dobré vzťahy v Spojených štátoch amerických, ako my máme v Ruskej federácii, nech spokojne navštevujú Spojené štáty americké, aj Afriku, akékoľvek iné štáty. Ale ja chcem povedať, že na našich vzťahoch je možné stavať,“ skonštatoval.

Opozícia môže navštíviť USA

Danko sa v pondelok okrem Volodina stretol aj s prvým vicepremiérom Ruska Denisom Manturovom. Ako informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová, počas oboch rokovaní sa predstavitelia Ruskej federácie jednoznačne zhodli na tom, že uvalenými sankciami Európskou úniou sa im zvýšila potravinová sebestačnosť a ekonomika. Stalo sa tak podľa nich len vďaka spomenutým sankciám, pričom ekonomika zaznamenala rast o tri percentá.

„Denis Manturov potvrdil, že napriek európskym sankciám 80 percent pôvodných západných štátov stále vo veľkom podniká na území Ruskej federácie. V priemere odišlo necelých 20 percent firiem, no po odchode hneď prišli čínske spoločnosti. Práve vďaka nezmyselným rozhodnutiam Únie vzrástla na území Ruska produkcia domácich surovín,“ uviedla Škopcová.

Obaja predstavitelia Ruskej federácie podľa nej slovenskú delegáciu uistili, že stabilným partnerom sú dvere do Ruskej federácie vždy otvorené.

Slovenská národná strana na sociálnej sieti zároveň uviedla, že po rokoch je slovenská parlamentná delegácia asi prvou, ktorá prišla rokovať priamo do Ruska.