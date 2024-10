Členovia Rady STVR sa stretli s povereným štatutárom Slaninom, zhodli sa na niekoľkých veciach

Dočasne poverený štatutár verejnoprávneho telerozhlasu Igor Slanina informoval na pracovnom stretnutí členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) o prípravách rozpočtu a programového konceptu STVR na budúci rok. O stretnutí informoval tajomník Rady STVR Adam Mozolák. Medzi zúčastnenými panovala zhoda na potrebe prípravy kvalitného investičného a obchodného plánu verejnoprávneho vysielateľa.

„Zároveň konštatovali, že neúplná Rada STVR a dočasne poverený štatutár nemôžu plnohodnotne vykonávať činnosť v zmysle zákona s negatívnym dopadom na STVR. Tento stav spôsobuje STVR problémy pri vstupovaní do plnohodnotných právnych vzťahov, riešení novej organizačnej štruktúry a iných,“ uviedol tiež Mozolák.

Verejnoprávna STVR je v súčasnosti bez generálneho riaditeľa aj bez kompletnej Rady. Slovenská televízia a rozhlas od 1. júla nahradila dovtedajšieho verejnoprávneho vysielateľa Rozhlas a televíziu Slovenska. V súvislosti s tým sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja. Na voľbu nového riaditeľa je potrebná Rada STVR.

Z jej deviatich členov by mal piatich zvoliť parlament, štyroch menuje ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). STVR dočasne vedie Igor Slanina, na sklonku septembra mu podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením NR SR, predĺžil poverenie viesť verejnoprávny telerozhlas do konca tohto roka. Pôvodne bol vedením STVR poverený do 30. septembra.