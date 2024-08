Cinematik si posvieti na súčasnú rumunskú kinematografiu. Režisér Radu Jude získa na festivale špeciálny priestor

Medzinárodný filmový festival Cinematik v rámci svojho bohatého programu každoročne venuje špeciálnu pozornosť súčasnej kinematografii niektorej konkrétnej európskej krajiny. V rámci jeho 19. ročníka, ktorý sa v Piešťanoch uskutoční už od 10. do 15. septembra 2024, si posvieti na tvorbu filmárov a filmárok z Rumunska. Špeciálny priestor dostane jeden z najproduktívnejších a najoceňovanejších európskych režisérov dneška Radu Jude. Jeho retrospektívu by si návštevníci festivalu nemali nechať ujsť v sekcii Rešpekt.

Radu Jude je jedným z najvýznamnejších a najplodnejších súčasných európskych režisérov. Jeho filmy hovoria nekompromisným, jedinečným hlasom a vnáša do nich surovú, nespútanú energiu, často okorenenú čierno-čiernym humorom. Jeho tvorba siaha od politických po filozofické filmy, ktoré sú hĺbkovou sondou do temnej minulosti Rumunska. Reflektujú však zároveň aj jeho súčasnosť. Tento vskutku revolučný umelec spája vysoké umenie s nízkym, pričom vždy na oboje nahliada rovnako kritickým, neúprosným pohľadom.

Radu Jude bol asistentom réžie pri filme Cristiho Puiu Smrť pána Lazarescu (Moartea domnului Lazarescu, 2005), ktorý znamenal začiatok Nového rumunského filmu – fenoménu, ktorý dostal rumunskú kinematografiu na svetovú mapu. Režíroval niekoľko krátkych filmov a neskôr prešiel k celovečerným filmom, debutoval Najšťastnejším dievčaťom na svete (Cea mai fericita fata din lume, 2009), po ktorom nasledovali Všetci v našej rodine (Toata lumea din familia noastra, 2012). K jeho najznámejším filmom patrí Aferim! (2015) – dobrodružný western, ktorý sa odohráva vo Východnej Európe v roku 1835. Režisér zaň získal Strieborného medveďa za réžiu na festivale Berlinale a pozrieť si ho budú môcť aj návštevníci Cinematiku.

Do retrospektívnej prehliadky Rešpekt: Radu Jude sa dostali aj režisérove filmy Zjazvené srdcia (Inimi cicatrizate, 2016), Je mi jedno, že sa do dejín zapíšeme ako barbari (Îmi este indiferent daca în istorie vom intra ca barbari, 2018) a Kapitálky (Uppercase Print, 2020). Rovnako ako filmy Smolný pich aneb Pitomý porno (Babardeala cu bucluc sau porno balamuc, 2021), za ktorý Jude získal Zlatého medveďa na Berlinale, a Nečakajte príliš veľa od konca sveta (Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii, 2023), ocenený Cenou poroty na filmovom festivale v Locarne. Dokumentárnu tvorbu režiséra budú v programe prehliadky zastupovať tituly Mŕtvy národ (The Dead Nation, 2017) – oceňovaná esej zobrazujúca ohromujúcu kolekciu fotografií z rumunského mestečka v 30. a 40. rokoch 20. storočia, a Vlaky odchádzajúce zo stanice (Iesirea trenurilor din gara, 2020), ktorý s Radu Jude spolurežíroval Adrian Cioflâncã a mapuje tragický osud židovských obyvateľov mesta Jasy počas pogromov v roku 1941.

Modernú rumunskú kinematografiu formuje aj viacero ďalších zaujímavých a celosvetovo uznávaných mien. Je to nová generácia filmárov a filmárok, ktorá sa dištancuje od filmového dedičstva hyperboly a metafory a ukotvuje svoje rozprávanie o súčasnej realite v naturalistickej, minimalistickej forme. V sekcii Pod lupou: Rumunsko si budú môcť diváci a diváčky na Cinematiku pozrieť to najlepšie z ich tvorby.

Bude to napríklad aj film Boss (2023). Režisér Bogdan Mirica v ňom rozpráva príbeh vodiča sanitky z Bukurešti, ktorý sa spolu s ďalšími tromi mužmi, ktorých sotva pozná, zúčastní na ozbrojenej lúpeži. Režisérka Ana Maria Comanescu zase vo filme Horia (2023) rozohráva príbeh nepokojného tínedžera, ktorý sa na otcovej starej motorke vydáva na cestu naprieč krajinou, aby sa stretol so svojou láskou.

Foto: Cinematik

Film Muži činu (Oameni de treaba, 2022) pod taktovkou režiséra Paula Negoescu sleduje osud osamelého policajného náčelníka v rumunsko-moldavskom pohraničí, ktorý sa v snahe byť súčasťou diania vôkol seba stáva zástancom spravodlivosti a trestá každého, kto poruší zákon. Pani Buicová (Mrs. Buica2023) je zase intímnou dokudrámou, v ktorej režisér Eugene Buică zachytil rozpad manželstva svojich rodičov.

Súčasnú tvár rumunskej spoločnosti reflektuje film Pole vlčích makov (Câmp de maci, 2020) režiséra Eugena Jebeleanu – jeho hrdinom je Cristi, mladý policajt z Bukurešti, ktorý tají svoju homosexualitu, aby sa medzi kolegami vyhol potupe. Je dramatizáciou skutočného prípadu policajnej brutality, ktorý otriasol rumunskou spoločnosťou. Aj triler Obzor (To the North, 2022) debutujúci režisér Mihai Mincan nakrútil podľa skutočnej udalosti z roku 1996, kedy sa rumunský čierny pasažier ukrýval na transatlantickej lodi, odkázaný len na pomoc hlboko veriaceho filipínskeho námorníka.

V sekcii venovanej rumunskému filmu diváci ďalej uvidia aj art-housový, dystopicko-gotický film Mammalia (2023), v ktorom Sebastian Mihailescu skúma patriarchát; psychologickú drámu Întregalde (2021), v ktorej Radu Muntean objavuje hranice empatie a veľkorysosti na príbehu nečakaného stretnutia troch humanitárnych pracovníkov v pokazenom aute s dezorientovaným starcom, či film Ostrov (The Island2021) – režisérka Anca Damian v ňom prerozprávala príbeh o Robinsonovi a Piatkovi v kontexte súčasného sveta, kde si každý hľadá svoj vlastný raj.

Desiatku výnimočných filmov v prehliadke uzatvára dokumentárny film Medzi revolúciami (Intre revolutii, 2023) o hlbokom priateľstve medzi študentkami Zahrou a Máriou, ktoré sa zoznámili v 70. rokoch 20. storočia v Bukurešti. Nevzdali sa vzájomného kontaktu, ani keď je Zahra kvôli politickej situácii v rodnom Iráne nútená priateľku opustiť. Všetky filmy zo sekcie Pod lupou: Rumunsko sa môžu pochváliť uvedeniami a oceneniami na prestížnych filmových festivaloch po celom svete a mnohé budú môcť slovenskí diváci práve na Cinematiku vidieť po prvý raz.

Foto: Cinematik

Devätnásty ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik prinesie takmer stovku jedinečných filmových zážitkov v súťažných aj nesúťažných sekciách, ale tiež množstvo sprievodných podujatí, workshopov a stretnutí so zaujímavými hosťami z prostredia domácej aj zahraničnej kinematografie. Akreditácie na 19. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik sú v predaji na oficiálnej stránke festivalu www.cinematik.sk.

