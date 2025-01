Chýbal na lavičke svojho tímu. Kouč Topoľčian mal byť dva dni v policajnej cele

Tréner hokejistov HC Topoľčany Vladimír Matejov, ktorí aktuálne hrajú druhú najvyššiu slovenskú súťaž, sa vrátil na lavičku svojho tímu.

Chýbal na nej dva duely, keďže podľa informácií webu sportovy.cas.sk mal byť zadržaný a byť v cele policajného zaistenia (CPZ).

„Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania, sa k predmetnej veci v súčasnosti vyjadrovať nebudeme,“ uviedla pre spomínanú webstránku krajská policajná hovorkyňa Jana Šinková.

Skúsený tréner

Podľa informácií mal byť koncom minulého týždňa zadržaný a 48 hodín stráviť v CPZ za prenasledovanie a vyhrážanie sa blízkej osobe.

Matejov sa k situácii vyjadriť nechcel, no prezident Topoľčian Ervín Mik prezradil, že síce to nechce príliš rozoberať, ale nejako to vyriešili. „Vladimír Matejov zostáva hlavným trénerom,“ doplnil.

Päťdesiatsedemročný kouč sa stal hlavným trénerom Topoľčian druhýkrát v kariére pred touto sezónou, keď sa na túto pozíciu posunul z postu asistenta. Predtým viedol Žochárov v sezóne 2009/2010.

„Žochárom“ patrí po 34 odohratých stretnutiach v tabuľke šieste miesto zaručujúce postup priamo do play off.

Pred siedmou Považskou Bystricou majú štvorbodový náskok a jeden súboj k dobru.