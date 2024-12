Slovakia Travel: Lyžiarske strediská postupne štartujú sezónu, v sobotu sme otvorili zimnú sezónu v Bachledke

Lanovka s prepravnou kapacitou 2 950 osôb, s trasou 1,1 km a s časom vývozu lyžiara nahor za 3 minúty a 40 sekúnd. Lyžiarske stredisko Bachledka Ski& Sun v Belianskych Tatrách ponúkla v sobotu lyžiarom predvianočný darček. Do prevádzky uviedla novú šesťmiestnu lanovku so spomínanými parametrami a predstavila nové Národné tréningové centrum pre lyžiarske športové talenty.

Bachledka Ski&Sun je celoročné rodinné horské stredisko. Navzájom spája tri doliny Bachledovu, Malú Frankovú a Jezersko.

„Cestovný ruch a šport spolu veľmi úzko súvisia. Projekt, ktorý sme v sobotu v stredisku odštartovali je významným tak pre mladé športové lyžiarske talenty a ich kvalitné podmienky na trénovanie, ako aj pre rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľali. Rád by som tiež zaprial, aby si deti užili toto športovisko a aby nám tu vyrastali športové talenty, tiež aby stredisko prilákalo nových turistov a ďalej sa rozvíjalo,“ uviedol šéf rezortu cestovného ruchu a športu Dušan Keketi.

„Vďaka novej šesťmiestnej lanovke sa toto celoročné horské stredisko ešte zatraktívni, nakoľko frekvencia prepravovaných lyžiarov sa výrazne zvýši. Je to dobrá správa, pretože do tohto strediska smerujú nielen domáci návštevníci, ale čoraz viac je obľúbeným miestom aj pre zahraničných dovolenkárov vďaka leteckému spojeniu z Poľska, ktorého hranice sú od strediska vzdialené len 15 kilometrov. Pre lyžiarov je to príjemný predvianočný darček, nakoľko na Slovensku lyžuje približne milión ľudí,“ zhodnotila generálna riaditeľka SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová.

Na Slovensku sa postupne otvárajú lyžiarske strediská prihliadajúc na aktuálne snehové podmienky. Od sobotného dňa sa lyžuje už aj v Tatranskej Lomnici či na Donovaloch.

