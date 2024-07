Matúšova zem láka turistov na cyklotrasy a prírodné krásy

Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld v spolupráci s občianskym združením Bikeri Matúškovej zeme cez víkend usporiadala úspešnú cyklistickú túru naprieč podunajským regiónom. Podujatie s názvom „Bikeri Matúškovej zeme“ prilákalo vyše 120 účastníkov rôznych vekových kategórií.

Skvelá príležitosť pre rodiny a školy

Cyklistická trasa, ktorá zahŕňala malebné polia a lesy pozdĺž riek Malý Dunaj a Čierna Voda, mala celkovú dĺžku 35 km. „Bola to skvelá príležitosť pre rodiny a deti spoznať krásy nášho regiónu,“ uviedla Anna Molnárová, riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu. „Propagácia územia a regiónu je pre nás kľúčová. Aktivity pre rodiny zahŕňajú prírodu, kultúru, vodné mlyny či rekreačné športové vyžitie.“

Foto: OOCR Matúšova zem - Mátyusföld

Bohatá história a prírodné krásy

Matúšova zem, pomenovaná po Matúšovi Čákovi Trenčianskom, významnom vládcovi 14. storočia, je región bohatý na históriu a prírodné krásy. Centrom tohto územia je mesto Galanta, ktoré je známe pamiatkami po šľachtickom rode Esterházyovcov. „Naša história, vodné mlyny a rovinaté krajiny sú ideálne na spoznávacie zájazdy, rodinnú dovolenku, či cyklovýlety,“ hovorí starosta Tomášikova Zoltán Horváth, ktorý so svojim tímom úspešne manažuje aktivity v Tomašikove, v kaštieli Esterházy, kde sa každý mesiac konajú známe farmárske trhy, ale aj iné podujatia napríklad koncerty, festivaly a nedávno odštartovali aj s rodinný piknik v nádhernom parku pri kaštieli.

Termálne kúpaliská a aquaparky ako magnet pre turistov

Jednou z hlavných atrakcií regiónu sú termálne kúpaliská a aquaparky, medzi ktoré patrí Vincov les, Galandia aj AVA Thermalpark Diakovce. „V roku 2021 sme začali s rozsiahlymi rekonštrukciami a modernizáciami,“ hovorí Andrea Plátková, z marketingového oddelenia. „Naši návštevníci môžu využiť plavecký bazén, relaxačný, perličkový, detský bazén aj rodinný, tobogány, wellness, sauny, vírivky či masážne lehátka. Každý rok plánujeme nové investície, aby sme ponúkli ešte viac atrakcií. Je to skvelé miesto na oddych a relax, ideálne pre rodiny s deťmi, ale aj pre tých, ktorí hľadajú únik od každodenného zhonu. Pre tento rok máme novinku – tzv. party track, ktorý kedysi vlastnila dánska kráľovská rodina.“

Foto: OOCR Matúšova zem - Mátyusföld

Zážitky spojené s vodou a prírodou

„Vychutnali sme si nádhernú prírodu, ďaleko od ruchu mesta, kde akoby aj čas plynul pomalšie. Cyklistické trasy vedú po lesných cestičkách s príjemnými zvukovými kulisami ako je spev vtáctva, no zažili sme aj dobrodružstvo, nakoľko po dažďových dňoch bol terén v niektorých lokalitách len ťažko prejazdný. No, myslím, že to patrí k tomu. Bolo to nezabudnuteľným zážitkom hlavne pre deti. A večerné kúpanie v termálnej vode, sa nedá ani opísať” – hovorí jeden z účastníkov Ladislav Kiss.

Dnes ponúka tento región bohaté zážitky spojené s vodou – splavy riek, romantickú plavbu loďou pri západe slnka, či potápanie na prírodných jazerách. Na svoje si prídu aj milovníci kultúry, histórie, gastronomických zážitkov či vína. Región je tiež známy svojimi ochutnávkami jedál z rýb, perkeltov či gulášov. Návštevníci môžu zažiť tradičné farmárske dni, festivaly, prehliadky kaplniek a starodávnych kostolov napríklad vo Vozokanoch, v Mostovej , v Čiernom Brode, či v Malej Mači. Jelka ako aj Tomašikovo ponúka návštevníkom pohľad na tradičný vodný mlyn a ponúka príležitosť na splav Malého Dunaja.

Cyklistické aktivity pre každého

Združenie Bikeri Matúškovej zeme, ktoré spája priateľov a priaznivcov cyklistiky, organizuje každoročne 2-3 rodinné kultúrno-poznávacie vychádzky na bicykloch. “ Naše cyklotúry pomáhajú budovať vzťah k prírode a zosilňovať spolupatričnosť medzi národnosťami,“ vysvetľuje Jozef Horváth, z organizačného tímu. „Pridajte sa k nám na rodinné cyklotúry a kultúrno-poznávacie vychádzky na bicykloch, ktoré organizujeme každoročne. Spoločne budujeme vzťahy s prírodou!“ – pozývajú organizátori cyklistického podujatia.

Bohaté kultúrne, historické zážitky, športovo-rekreačné zážitky nepochybne obohacujú turistickú ponuku Matúšovej zeme.

Foto: OOCR Matúšova zem - Mátyusföld

O Matúšovej zemi:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld vznikla koncom roka 2021 s cieľom rozvoja a propagácie cestovného ruchu, zvýšenia návštevnosti a vytvárania nových atraktívnych ponúk v regióne. Matúšova zem sa rozprestiera v južnej časti Trnavského kraja, medzi Malým Dunajom a Váhom.

