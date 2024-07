Lacné letenky si viete jednoducho nájsť sami. Podrobný návod, ako ušetriť aj stovky eur

Leto je už v plnom prúde, a to znamená, že ceny leteniek do všetkých obľúbených destinácií raketovo stúpli. Je to prirodzené, väčšina dovolenkárov totiž cestuje v júli a v júni, keď majú v práci voľno a deti prázdniny. Letecké spoločnosti to dobre vedia. A tak namiesto spiatočnej letenky do Grécka, ktorú bežne kúpite do 40 eur, sa tam v letných mesiacoch nedostanete za menej než 150 eur, čiže viac než trojnásobok.

Naozaj skúsení cestovatelia veľmi dobre vedia, že nemusíte zbytočne utrácať na predražených letenkách. Stačí poznať správne webstránky. Existujú totiž ľudia, ktorých by sme mohli nazvať “hľadači lacných leteniek”. Ich prácou je niekoľko hodín denne prezerať ponuky rôznych leteckých spoločností a hľadať tie najlepšie akcie a tiež chyby v cenách leteniek, ktoré si samotné aerolinky nestihnú všimnúť.

Celkom často sa stáva taká vec, že letecká spoločnosť nahodí niekoľko leteniek s oveľa nižšou cenou, za akú by ste ich bežne kúpili. Je to chyba, buď systému alebo ľudského faktora, a kým si ju všimnú a opravia, môže ubehnúť aj niekoľko hodín či dní. Počas tohto času ju hľadači zverejnia a vy si tak môžete kúpiť svoju vysnívanú letenku za zlomok ceny.

Kde nájdem akciové letenky do celého sveta?

Na rokmi overených stránkach, ktoré zaručujú, že zakúpené letenky sú naozaj legitímne. Najspoľahlivejšie webové stránky, na ktorých nájdete najnovšie akcie sú Flightor.com a Kadetade.com.

Keď si otvoríte domovské stránky oboch z nich, nájdete tam najhorúcejšie ponuky. Tie najlepšie nevydržia dlho a väčšinou sa za pár hodín vykúpia, čiže ak vidíte destináciu, ktorá vás oslovila, určite netreba váhať.

Tento rok sa napríklad často objavovali spiatočné letenky do New Yorku za šialené ceny od 300 eur. Bežne môžu stáť trikrát toľko. Okrem najnovších ponúk máte na každej stránke prehľadný vyhľadávač, kde si môžete zvoliť konkrétne miesto odletu aj príletu. Takto v čase písania článku vyzerá stránka s ponukami Flightor, keď si zvolíte odlet z Viedne a prílet kamkoľvek:

Akciové letenky nájdete na Flightor.com. Flightor.com

Nenašli ste ponuku, po ktorej túžite? Nevadí, stránka Flightor myslela aj na to a vymyslela funkciu “Strážny pes”. Zadáte tam svoj email, destináciu, do ktorej chcete letieť a odkiaľ, maximálnu cenu letenky a preferovaný dátum. Akonáhle sa na stránke objaví akcia, ktorá spĺňa vaše požiadavky, dostanete upozornenie na e-mail.

Nenechajte si ujsť ponuky na Facebooku

Okrem týchto stránok môžete sledovať aj facebookové skupiny Tour De Svet a Letenky za Babku PLUS, kde sa denne objavuje niekoľko skvelých ponúk a fungujú na rovnakom princípe ako stránky Flightor a Kadetade. Okrem leteniek tam adminovia často zverejňujú aj tipy na zvýhodnené all-inclusive dovolenky či kombinácie leteniek s ubytovaním.

Pred pár dňami sa v Skupine Letenky za babku PLUS objavila neuveriteľná ponuka, ktorá sa do pár hodín vypredala: Dovolenka v Albánsku na 6 nocí – letenky plus ubytovanie za neuveriteľných 70 eur na osobu. Aj Maledivy sa občas objavia za rozprávkových 300 eur, bohužiaľ však bez ubytovania.

Lacné letenky nájdete aj na Facebooku. Facebook/Letenky za Babku PLUS

Nevýhodou týchto ponúk je, že väčšinou si nemôžete vybrať dátum letu. Keďže ponuka je jedinečná, zväčša ide o nejaký konkrétny dátum, v ktorom je letenka naozaj lacná. Keby ste dátum odletu zmenili, už by vám vybehla úplne iná cena. V tomto prípade je veľkou výhodou, ak máte flexibilné zamestnanie, keďže často bývajú najväčšie akcie na last minute ponuky.

Kde nájdem akciové letenky po Európe?

Najjednoduchším nástrojom na vyhľadávanie lacných leteniek po Európe je Ryanair Fare Finder. Je to vyhľadávač lacných leteniek nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair. Vo vyhľadávači zadáte miesto odletu (napríklad Bratislava alebo Viedeň) a zvolíte si cieľovú destináciu, alebo možnosť “Anywhere” – kamkoľvek. Môžete si nastaviť aj to, koľko eur ste maximálne ochotný na letenku minúť.

Na lety po Európe vám poslúži Ryanair Fare Finder. Ryanair.com

Výber potvrďte a následne Ryanair nájde všetky možné dátumy letov vo vašom vybranom rozpočte. Zobrazí sa vám aj takýto prehľadný kalendár s cenami leteniek do vybranej destinácie v priebehu mesiacov. Vyberte si jednu a v spodnej časti obrazovke “Add return flight” môžete rovnakým spôsobom vybrať spiatočnú letenku. Webstránka je prehľadná a za pár minút sa v nej zorientujete. Dobre funguje aj pri prezeraní na mobilnom telefóne.

Ako inak môžem ušetriť pri cestovaní?

1/ Bacha na batožinu

Nízkonákladové spoločnosti veľmi na tom, že si od nich kúpite letenku do Ríma za 16.99, nezarobia. Na čom však zarobia už podstatne lepšie, je neznalosť a nepripravenosť cestujúcich. Tí, ktorí si za batožinu navyše nepriplatia a dúfajú, že im to prejde, potom často ostanú na letisku nemilo prekvapení a o 70 eur ľahší.

Ak viete, že nebudete cestovať iba s malým ruksakom o rozmeroch 40×20 cm, treba si batožinu navyše kúpiť už s letenkou, pretože poplatky na letisku sú omnoho drahšie. A zamestnanci leteckých spoločností sú nekompromisní, psie oči na nich neplatia. Buď zaplatíte, alebo na dovolenku môžete zabudnúť.

2/ Nezabudnite na check-in

Online check-in letenky sa otvára spravidla 24 hodín pred odletom a zatvára 2 hodiny pred odletom. Zvyčajne je to 2-minútová záležitosť, počas ktorej vyplníte do systému údaje a ten vám vygeneruje palubný lístok.

Ak na to zabudnete alebo ho nestihnete spraviť v stanovenom časovom okne, budete si ho musieť spraviť na letisku, a to vás vyjde celkom draho. Záleží od leteckej spoločnosti, ale poplatok sa vie vyšplhať aj na 100 eur za osobu.

3/ Porovnajte si rôzne možnosti ubytovania

Väčšina ľudí používa na vyhľadávanie ubytovania stránku Booking, kde väčšinou nájdete hotely a penzióny. Ak chcete na ubytovaní ušetriť, odporúčame pozrieť si možnosti aj v aplikácii Airbnb, kde zvyčajne nájdete ubytovanie v súkromí.

Stránka je obľúbená po celom svete a pri každej ponuke a hostiteľovi si môžete prečítať relevantné recenzie. Často tam nájdete aj oveľa lacnejšie možnosti než na Bookingu, no vždy záleží od krajiny a lokality.

4/ Všímajte si, kde jedia domáci

To platí najmä v predražených destináciách, ktoré navštevujú milióny turistov. Ak si chcete dať výborné domáce pasta carbonara v Ríme, väčšinou to nebude v reštaurácii plnej turistov pred koloseom, ale v nejakej schovanej uličke mimo najvychytenejších atrakcií.

Často stačí zájsť pár ulíc mimo centra a ceny sú oveľa prijateľnejšie, jedlo uvarené poctivejšie a atmosféra pokojnejšia. Stačí sledovať, kde sedí najviac domácich, tých spoznáte jednoducho – väčšinou na sebe majú elegantné poltopánky a ležérnu košeľu.

5/ Nezamieňajte peniaze, radšej plaťte kartou

Mnoho cestovateľov používa internetovú banku Revolut. Funguje ako každá klasická slovenská banka, avšak za vedenie základného účtu neplatíte žiadne poplatky. Ten si môžete jednoducho za pár minút vytvoriť z mobilu.

Jej najväčšou výhodou je, že funguje ako online zmenáreň, čiže si na účet pošlete eurá a platiť z nej môžete napríklad v zlotých. Zatiaľ čo normálna banka si pri platbe v iných menách strhne poplatok, Revolut nie. Ponúka ten najlepší kurz na trhu – ten, ktorým si banky vymieňajú peniaze medzi sebou.

Ďalšou výhodou je, že s Revolut kartou si v zahraničí môžete zadarmo vybrať peniaze z akéhokoľvek bankomatu v sume do 200 eur mesačne.