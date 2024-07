Dovolenka s domácim miláčikom: Ako sa na ňu pripraviť?

Psy a ďalší domáci miláčikovia sú v mnohých prípadoch plnohodnotnými členmi rodiny. Je preto prirodzené, že majitelia ich zapájajú do najrôznejších aktivít, vrátane letnej dovo-lenky. Na čo pamätať skôr, než sa vydáte so svojim miláčikom za zahraničným dobrodružstvom?

Doklady sú kľúčová vec

Pri cestovaní s domácimi miláčikmi je nutné splniť niekoľko podmienok. „Predovšetkým musí byť zviera očipované, musí mať pas a najmä pri psoch, mačkách a fretkách musíme byť schopní doložiť aj očkovanie proti besnote, pričom cestovať s týmito zvieratami je možné až 21 dní po zaočkovaní,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest, a dodáva: „V prípade cesty do Írska, Fínska alebo na Maltu musí byť pes odčervený 120 až 24 hodín pred vstupom na územie týchto štátov a odčervenie musí byť potvrdené veterinárom v pase spoločenského zvieraťa.“

Je dôležité sledovať nariadenia v zahraničí

Ďalej je nutné venovať pozornosť pravidlám, ktoré uplatňuje destinácia do ktorej mierime, prípadne aj krajiny, ktorými prechádzame. Obzvlášť v prípade keď sa nachádzajú mimo EÚ. Pred cestou je preto nutné dôkladne overiť pravidlá a obmedzenia konkrétneho štátu, ideálne sa informovať v tamojšej inštitúcii, ktorá v zemi vykonáva činnosť našej Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Zvláštne podmienky môžu v niektorých krajinách platiť ohľadom tzv. bojových plemien. So zvieraťom by zároveň vždy mala cestovať osoba, ktorá je uvedená v pase, teda vlastník zvieraťa. Ak má so zvieraťom cestovať niekto iný, musí túto osobu vlastník zvieraťa písomne splnomocniť.

Cestovanie autom

Pri cestovaní autom je dôležité zamerať sa na bezpečnosť zvieraťa aj ostatných cestujúcich. Z rôznych prieskumov vyplýva, že mnoho vodičov cestuje so zvieratami bez toho, aby ich akokoľvek zabezpečili.

„Pri ceste do cudziny je potom opäť nutné overiť požiadavky danej krajiny. Zviera by sme nikdy nemali nechať v aute samotné. Teplota v aute môže rýchlo dosiahnuť život ohrozujúcu teplotu, a to aj keď necháme pootvorené okienka a auto stojí v tieni,“ upozorňuje riaditeľka dTestu.

Cestovanie lietadlom

Pre cestovanie lietadlom okrem už uvedených podmienok platia aj podmienky, ktoré si určujú letecké spoločnosti. Niektoré aerolinky povoľujú prepravu zvierat priamo na palube, najmä pri menších zvieratách do určitej hmotnosti – okolo 5 kilogramov. Zviera je v takom prípade nutné prepravovať v uzatvárateľnej prepravke či taške, ktorá musí väčšinou splniť limity pre príručnú batožinu. Pri prekročení povolenej hmotnosti je nutné zviera prepraviť v nákladovom priestore.

„Ďalej si aerolinky môžu vyhradiť právo na prepravu len limitovaného počtu zvierat, neprepravovať zvieratá v letných mesiacoch a pod. V prípadoch, keď sa rozhodneme so psíkom či iným zvieraťom cestovať, môžeme odporučiť dobrú prípravu, teda napríklad trénovať, aby si zviera zvyklo na prepravku,“ radí Hekšová.

Cestovanie loďou

Pomerne bežné sú aj dovolenky, kedy časť cesty ideme autom a následne sa na ostrov necháme dopraviť trajektom. V takom prípade je opäť nutné overiť podmienky prepravy zvierat na konkrétnej linke. Do značnej miery však záleží na technických možnostiach lode. Od toho sa bude rovnako odvíjať cena prepravy zvieraťa. Vyplatí sa aj včasná rezervácia, pretože kapacita na prepravu zvierat bude skôr obmedzená.

„Pri pohybe na palube lode sa spravidla vyžaduje, aby bol psík na vôdzke, prípadne aby mal aj náhubok. Z hľadiska venčenia sa možno na lodiach väčšinou spoľahnúť na ‚venčiacu zónu‘, kde môžu psi vykonať potrebu. Myslieť by sme mali aj na prípadnú nevoľnosť psíka,“ uzatvára Eduarda Hekšová.