Cestovateľská hororovka: Ako sa vyhnúť dovolenkovej gastro katastrofe?

Dovolenka nie je len o výdychu od stresu a povinností, ale aj nádychu – nových vôní, chutí a atmosféry. Lokálna kuchyňa býva hlavným miestom, ktorá vám to dožičí plnými dúškami. A zároveň jednou z prvých sprostredkovateliek zvykov a kultúry obyvateľov neznámej krajiny. Nájsť kvalitnú a autentickú reštauráciu je však pre neskúseného cestovateľa často umením. Ako sa vyhnúť turistickým pasciam, na čo si dávať pozor pri výbere jedál a ktoré pokrmy vyskúšať?

Mierte na špeciality

Aby ste si z cudziny doniesli pravý kulinársky zážitok, David Gavaľa, majiteľ cestovnej kancelárie DAKA, odporúča cieliť na miestne špeciality, nie to, čo už poznáte z domu. Napríklad v oblastiach pri Balatone, kam chodí dovolenkovať čoraz viac Slovákov, by ste rozhodne mali vyskúšať ryby, napríklad balatonského zubáča. Ak vám neprekáža pikantné, nevynechajte ani tradičnú čabajku či debrecínku. Alebo sa chystáte prvýkrát do Bulharska? „Šopský šalát, kombinácia paradajok, uhoriek, papriky a miestneho syra sirene, je ideálnym osviežujúcim jedlom. Pre milovníkov mäsa je povinnosť ochutnať grilované mäso či balkánsku pljeskavicu,“ odporúča Gavaľa. Ak vám vonia Orient, skúste otestovať turecký Balik ekmek, makrelu v chlebe, či rôzne druhy kebabov, ako sú siš kebab, podobný našim ražniči, alebo Adana kebab, pikantný variant z hovädziny a jahňaciny.

Mikrobióm do rovnováhy

Výlet k moru dokáže rozšíriť obzory, ale aj výrazne pomôcť zdraviu. Podľa Adriána Dobolyho, odborníka na imunitu z biotechnologického laboratória Natures, býva pre tráviaci systém veľmi prospešná najmä stredomorská, balkánska alebo ázijská kuchyňa. „Vo všeobecnosti obsahujú viac čerstvej zeleniny, ovocia a olivového oleja v porovnaní s tradičnou stredoeurópskou kuchyňou, čo môže mať pozitívny vplyv na naše črevá. Baktérie v črevách pomáhajú rozkladať potravu, syntetizovať vitamíny a chrániť nás pred patogénmi,“ upozorňuje odborník, že črevný mikrobióm hrá kľúčovú úlohu okrem trávenia aj pre imunitu. Dovolenka tak môže byť ideálnym obdobím na jeho vybalansovanie.

Polovica zeleniny

Ak však budete celý čas „fungovať“ na žaru, čevapi či rakiji, tráviaci systém si môžete preťažiť rovnako ako doma vo fast-foode a navyše riskovať ešte vážnejšie problémy. Na dovolenke totiž podvedome zvykneme konzumovať viac, ako sme zvyknutí. Dbajte na to, aby polovica vášho taniera pozostávala zo zeleniny a ovocia, štvrtina zo sacharidov v podobe pečiva, zemiakov či cestovín a štvrtina z bielkovín a tukov živočíšneho alebo rastlinného pôvodu. „Vtedy by sme mali mať pokryté nutričné potreby, navyše dostatok ‚potravy‘ pre črevné baktérie i tekutín pre správnu funkčnosť filtrovania obličkami a vylučovanie stolice,“ odporúča Doboly.

Pozor na dehydratáciu

Exotické chute, rôzne spôsoby prípravy a nevyskúšané suroviny sú pre naše črevá novinkou. „Črevá sú relatívne dobre pripravené na rôzne typy stravy, pretože sme všežravci. Problémy však vznikajú v prípade nezistenej alergie na nové potraviny, keď nedostatočne tepelne spracované jedlo alebo slabá hygiena v stravovacích zariadeniach môžu viesť k bakteriálnym infekciám či otravám chemickými kontaminantmi,“ upozorňuje na riziko odborník na imunitu. Pokazené jedlo či nápoje tak dokážu privodiť hnačky a vracanie s rizikom dehydratácie, straty minerálov, slabosti a únavy. Ako prvú pomoc radí mať v zásobe rehydratačné roztoky, minerálne vody, ale i aktívne uhlie či hroznový cukor a samozrejme pravidelne dopĺňať tekutiny.

Do prázdnej nevkročte

Odborníci z cestovnej kancelárie aj na imunitu sa zhodujú, že týmto problémom sa dá vyhnúť bez vyrušenia pri gastronomickom zážitku. „Základné pravidlo vareného jedla je, že jeho teplota nemôže klesnúť pod 70°C, inak hrozí riziko bakteriálnej kontaminácie,“ hovorí Adrián Doboly, že varovným signálom, nech už jete kdekoľvek na svete, je vlažné jedlo. A pridáva aj ďalší praktický tip: „Osobne sa držím zásady skúsených cestovateľov, že do prázdnej reštaurácie sa neoplatí ísť. Podnik, ktorý navštevujú aj domáci a v ktorom je rušno, je náznak toho, že cenovo nie je prestrelený, chute sú autentické a potraviny nestoja, nestihnú sa pokaziť.“ Vyhnite sa aj reštauráciám s „lákačmi“ s menu v ruke, či vo vychytených lokalitách na námestiach. „Z mojej skúsenosti zo sto reštaurácií s lákačmi bolo sto predražených a nekvalitných. Ak chcete naozaj zažiť atmosféru mesta, choďte do menších uličiek. Miestni vám odporučia tie najlepšie miesta, kde si pochutnáte na skutočne tradičných pokrmoch, ktorých kvalita a bezpečnosť jedál overili domáci,“ uzatvára David Gavaľa.

5 tipov ako si dovolenku vychutnať: