Cesta elektrickým Porsche Taycan do Chorvátska: Nabíjanie batérie trvalo kratšie ako tankovanie nafty či benzínu

Nabíjacia úzkosť. Moja diagnóza, ktorou som trpel predtým ako som sa vydal na cestu dlhú takmer 700 kilometrov z Bratislavy do chorvátskeho Zadaru. Úprimne, ruku na srdce, nebol som veľký fanúšik elektromobilov. Všetky moje autá za posledné roky boli dieselové motory, s obsahom tri litre a výkonom minimálne 280 koní. Myšlienka na elektromobilitu u mňa začínala a zároveň končila pri elektrickej kolobežke. To som však necestoval novým Porsche Taycan a nemal za sebou 2-tisíc kilometrov len na elektrickú energiu.

Foto: Porsche Slovensko

Necestujem eletro mobilom, šoférujem Taycan

Do Zadaru vyrážam z Bratislavy v piatok poobede. Batéria hlási nabitie na 99 percent a teplomer ukazuje tropických 34 stupňov Celzia. Musím povedať, že rozhodne neplánujem jazdiť štýlom „hypermiling“, teda maximalizovať efektivitu spotreby energie a budem sa posúvať za nákladnými autami. Chcem sa dostať do Zadaru čo najrýchlejšie. Pragmatické. Hotelová recepcia funguje len do ôsmej večer a chcem stihnúť večeru a pivo. Mojim cieľom ani nie je nájsť symbiózu medzi rýchlosťou, nabíjacou infraštruktúrou a spotrebou. Táto dilema je s modelom Taycan zbytočná.

Sedím totiž v najrýchlejšie sa dobíjajúcom elektrickom aute aké sa v Európe predáva. Aj preto nastavujem režim šport. Prečo? Nemám na to dôvod, je to skôr pre radosť. Jazdu si chcem vychutnať. Pred začiatkom cesty mi navigačný systém Porsche vypočíta najrýchlejšiu alebo najkratšiu trasu, pričom zohľadní dopravné informácie v reálnom čase.

Čo veľmi oceňujem, je systém Porsche Charging Planner, ktorý poskytuje inteligentné riadenie procesu nabíjania na cestách, pokiaľ ide o rýchle nabíjanie. Ak je vypočítaný stav nabíjania v cieľovom mieste nižší ako 13 percent, plánovač nabíjania zohľadní zastavenie nabíjania, aby zabezpečil aj minimálny dojazd v cieľovom mieste. Plánovanie zohľadňuje aj dostupný výkon na staniciach a výsledný čas nabíjania pre optimálny rozsah nabíjania až 80 percent. Do úvahy berie aj nabíjacie stanice, ktoré nie sú priamo na trase. To znamená, že je možné uprednostniť stanice s vyššou kapacitou a ďalej optimalizovať celkový čas jazdy. V navigácii si preto nastavím, že v hlavnom meste Chorvástka, Zahrebe, chcem mať baterku nabitú aspoň na 50 percent.

Hoci reálne mi stačí aj 20 percent kapacity batérie, víťazí moja nabíjacia úzkosť a pri prvej jazde s modelom Porsche Taycan som veľmi opatrný. Priznávam, Taycan cestou nešetrím a rozhodne si užívam športovú jazdu. Spoločnosť mi robí základná verzia, teda model s výkonom na úrovni 320 kW (435 koní) a 420 Nm krútiacim momentom. Postačuje to? S prehľadom konštatujem, že áno. Vďaka elektrickému pohonu sú reakcie na stlačenie akcelerátora okamžité a vozidlu nedochádza dych ani pri vyšších tempách. Rozhodne nejdem na spotrebu. Čo oceňujem je, že charging Planner je aktívny počas celého procesu navádzania po trase a priebežne optimalizuje plánovanú trasu vrátane zastávok pri nabíjaní, pričom zohľadňuje štýl jazdy, dopravné informácie a to v reálnom čase. Navigácia mi odporúča dve zastávky potrebné na nabitie. Ak by som nastavil, že mi v cieli stačí menej ako 30 percent batérie, stačí mi len jedna zastávka na nabitie.

Foto: Porsche Slovensko

Za rakúskym Grazom som už takmer rozhodnutý pre Taycan

Po prvé, z hľadiska dizajnu nemám interiéru čo vytknúť. Taycan si stále udržiava tradíciu štartovania na ľavej strane za volantom, hoci už iba klasickým tlačidlom. Volant skvele padne do ruky a vďaka svojej jednoduchosti poteší aj konzervatívneho vodiča akým som ja. Zároveň, Taycan budí pozornosť a za mňa je to jedno z najkrajších áut súčasnosti. Ak ste ho doteraz videli na fotkách, vedzte, že pri pohľade naživo vám vyrazí dych. Auto vyzerá ako zo sci-fi filmu a znie ako vesmírna loď. Čo je najdôležitejšie, jazdí ako Porsche. S nízko namontovanou batériou je ťažisko vozidla nižšie ako s ikonickým modelom 911. V zákrutách Taycan drží ako vlak na koľajniciach. A batéria? Porsche investuje obrovské zdroje do chemického zloženia batérie a výsledok sa dostavil. Nová batéria spravila z modelu Porsche Taycan najrýchlejšie sa nabíjajúce sériovo vyrábané vozidlo, ktoré si môžete v Európe kúpiť. Konkrétne, za 10 minút nabíjania prejdete až 300 kilometrovú vzdialenosť, alebo pre ešte lepšie vysvetlenie, z 10 percent batérie na hodnotu 80 percent sa batéria nabije za neuveriteľných 18 minút.

Novinkou pri modely Taycan je motor so stálymi magnetmi, ktorý je až o 80 kW/h výkonnejší, ako tomu bolo v predošlej verzii. Napriek tomu je o 10 kilogramov ľahší. Pri verzii Turbo S sa výkon zdvihol o 140 kW/h a z nuly na 100 sa dostanete za šialených 2,4 sekundy. Pri modely, ktorý som šoféroval ja, sa dostanete z nuly na stovku za 4,8 sekundy. Len pre obraz, maximálna rýchlosť je obmedzená na 230 km/h.

Hoci testovaný Taycan nemá špičkový podvozok Active Ride s potláčaním náklonov, model dokázal zostať v zákrutách stabilný a to aj pri vysokých tempách Zároveň predvádzal ukážkovú priľnavosť i ochotu zatáčať. Športovejšie orientovanú jazdu si jednoducho užijete aj v základnej výbave.

Foto: Porsche Slovensko

Prvé „tankovanie“ Taycanu ma prekvapí. Vypijem espresso a auto je nabité

Dojazd nového Porsche Taycan podľa fabriky vystačuje na dojazd v priemere na 503 – 678 kilometrov, v meste dokonca na 569 – 821 kilometrov. K lepším hodnotám dojazdu a tiež nízkej spotrebe prispieva celkové lepšie vyladenie efektivity modelu, ale taktiež zvýšenie kapacity batérií (dve veľkosti) a nové tepelné čerpadlo. Pri mojom športovom štýle jazdy, mi Taycan ukazoval dlhodobý dojazd necelých 450 kilometrov.

Zatáčam k benzínovej pumpe pri rakúskom meste Graz, asi 250 kilometrov od Bratislavy. K dispozícii je sedem nabíjačiek IONITY a som tam jediné auto. Pripájam sa k DC nabíjačke, priložím ZSE nabíjaciu kartu a auto sa začne nabíjať. Zatiaľ som si odbehol na malú potrebu, kúpil vodu a espresso. Batéria sa nabíja extrémne rýchlo. Nestihla mi vychladnúť káva a už som z pôvodných 27 percent na 52. V novom Porsche Taycan dokážete čerpať energiu výkonom až 320 kW jednosmerným DC prúdom, takže ak sa vám aj dojazd minie, na dočerpanie kapacity z 10 na 80 percent vám bude stačiť pri ultravýkonných nabíjačkách iba 18 minút.

Nabíjací výkon viac ako 300 kW možno udržiavať až päť minút a veľmi vysoké nabíjacie výkony dosiahnete rýchlejšie, a to aj pri nízkych teplotách. Za necelých 11 minút mám auto nabité na 80 percent batérie. Nabíjať viac pre mňa nemá zmysel. Z nabíjačky vyrážam na diaľnicu a Taycan vystrelí ako raketa. Zrýchlenie je ultra návykové. Pri dlhších jazdách sa oplatí investovať do skvelých komfortných sedadiel, ktoré sa dajú nastavovať v 14tich smeroch.

Vďaka dojazdu a rýchlemu nabíjaniu môžete v novom Porsche Taycan stráviť dlhý čas šoférovaním. Spomínam, že pri mojej poslednej ceste do Chorvátska sme strávili na čerpacej stanici tankovaním a platením viac času ako dnes elektrickým Taycanom. Som „autíčkar“ a milujem autá, úprimne, nie som veľký ekológ. Uvažujem nad novým Taycanom hlavne preto, že je to lepšie auto. Taycan je jednoducho lepší ako čokoľvek so spaľovacím motorom, teda, čo som mal možnosť šoférovať. Nová verzia je navyše vyladená do dokonalosti, chyby som nenašiel. Aj voliteľný elektrický športový zvuk Porsche vyladilo tak, aby vás bavil a zároveň budí pozornosť okoloidúcich.

Foto: Porsche Slovensko

Objavovať Chorvátsko elektrickým Taycanom je sen

Prekračujem hranice Chorvátska. Čo oceňujem celú cestu je odhlučnenie. Ani pri vysokých diaľničných rýchlostiach sa do kabíny vo väčšej miere nedostáva šum a ani hluk od podvozka. S ďalšími členmi posádky sa môžete rozprávať takmer šepotom, a čo je dôležité, žiadny diel v kabíne ani raz nezavŕzgal! Ako večného „Monka“, ktorý všade hľadá chyby, ma to potešilo. Pred Zadarom idem na druhé nabitie. Nemusím, ale predsa idem. Ešte na obed som trpel nabíjacou úzkosťou a ešte to úplne nevymizlo, hoci som na najlepšej ceste. Bohužiaľ, na diaľničnej rýchlo nabíjačke sú všetky stojany plné. Asi do troch minút mi majiteľ iného vozidla ukazuje, že sa nabil a stojan je voľný. Vedľa čaká akési neidentifikovateľné elektrické auto mne neznámej značky a vchádza tiež na voľný stojan. Dokonca si všímam, že majitelia elektrických áut sú akosi milší. Odskočím si, kúpim si vodu, napíšem krátku správu priateľke, že som takmer na mieste a Taycan je nabitý. Nádhera a pokoj na duši.

Som presvedčený, moje ďalšie auto bude elektrické Porsche. Aby bolo jasné, nie preto, že je elektrické, ale preto, že je to lepšie auto a každý, kto si vyskúšal elektrický Taycan, ho už nechcel vrátiť. Večer zaparkujem na hoteli a ráno vyrážam na ostrov Lošinj. Objavovať Chorvátsko s autom, ktoré verím, že zmení pravidlá hry a nájde si nových zákazníkov, ktorí možno v prvom momente nad ním ani neuvažovali.

Foto: Porsche Slovensko

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Porsche Slovensko

