České ministerstvo kultúry dostalo návrhy na zrušenie registrácie spoločnosti Jehovovi svedkovia

České ministerstvo kultúry dostalo niekoľko podnetov na zrušenie registrácie náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, napríklad pre odmietanie transfúzie krvi. Ministerstvo sa podľa jeho hovorkyne vecou zaoberá, ale žiadne správne konanie doteraz nezačalo. Informuje o tom portál Novinky.cz.

Sťažovateľom prekáža zákaz prijatia krvnej transfúzie

Tŕňom v oku autorov niektorých podnetov sú Jehovovi svedkovia pre svoj výklad biblie, konkrétne to, že im viera zakazuje prijať krvnú transfúziu, a to aj v prípade maloletých detí. Ak niekto príjme krvnú transfúziu, má byť vylúčený z radov tejto náboženskej spoločnosti. A to je ďalšia kontroverzia. S vylúčenými osobami by sa nemali členovia spoločnosti Jehovovi svedkovia naďalej stýkať, s výnimkou osôb žijúcich v domácnosti. To podľa autorov podnetov vedie k poškodzovaniu sociálnych väzieb.

Hovorkyňa českého rezortu kultúry Jana Malíková pre Novinky.cz uviedla, že ministerstvo sa problematike venuje, ale doteraz nezačalo žiadne správne konanie. „Ministerstvo vo svojom postupe rešpektuje právo na náboženskú slobodu a váži si prínos veriacich spoluobčanov pre spoločnosť,“ dodala.

Zrušenie registrácie by obmedzilo činnosť náboženskej spoločnosti

O tom, že na českom ministerstve kultúry ležia podnety týkajúce sa „hrozby zrušenia registrácie“, v polovici decembra informovala svojich členov česká pobočka Náboženskej spoločnosti Svedkovia Jehovovi (NSSJ) v liste. „Rozhodnutie o zrušení registrácie NSSJ by mohlo znamenať, že by sme stratili právo organizovať v mene právnickej osoby zhromaždenia a zjazdy, rovnako ako ďalšie práva, napríklad konať svadobné obrady alebo kázať vo väzniciach,“ uviedla pobočka.

Jehovových svedkov zakázali v Nórsku a Rusku

Registráciu spoločnosti Jehovovi svedkovia v roku 2022 zrušilo Nórsko, a to pre spomínaný zákaz styku s vylúčenými členmi, poznamenáva portál Novinky.cz. Jehovovi svedkovia následne nórsky štát vlani žalovali, v marci minulého roka súd v Osle potvrdil rozhodnutie vlády zrušiť cirkvi registráciu. Proti tomu potom svedkovia podali odvolanie. V roku 2017 zakázalo činnosť spoločnosti Jehovovi svedkovia Rusko, pripomína portál.