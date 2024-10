Červený nos vyletel ku hviezdam v novom programe Klaunské večerníčky aj vo vesmírnej sonde Europa Clipper

Červený nos prináša za tento týždeň skvelé správy. Prvou je, že zdravotné klaunky a zdravotní klauni rozbehli v stredu úplne nový večerný program pre deti v nemocniciach – Klaunské večerníčky. Druhá správa hovorí o tom, že meno občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors sa stalo súčasťou vesmírnej misie NASA Europa Clipper.

Klaunské večerníčky je názov nového programu, ktorým Červený nos rozširuje svoje portfólio programov určených pre hospitalizované deti. Pofesionálni zdravotní klauni s ním budú navštevovať nemocničné izby v období od októbra do apríla, teda v mesiacoch, keď sa stmieva skôr. Cieľom je odpútať malých pacientov od ťaživých myšlienok a umožniť im pokojné zaspávanie. Zdravotní klauni budú navštevovať deti vo večernom čase pred prípravou na spánok. Spočiatku bude Červený nos realizovať program na onkologických klinikách v 3 detských nemocniciach na Slovensku (NÚDCH Bratislava, DFNsP Banská Bystrica a DFN Košice).

Prvá návšteva sa uskutočnila na detskej onkológii v NÚDCH

Klaunská dvojica má vo večerných narozdiel od denných návštev pripravený scenár a vystavanú klauniádu, v ktorej sa využíva improvizácia podľa veku, stavu dieťaťa a aktuálnej situácie na konkrétnej izbe. „Klaunskými kostýmami sú pyžamá, k rekvizitám patria baterky a prikrývka,” hovorí Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors. „Či už to je dobrodružný príbeh o ceste ku hviezdam alebo je témou večerný táborák, využívame jemnú upokojujúcu hudobu, hru so svetlom a láskavý humor. Vieme, že nemôžme deti pred spaním rozblázniť, ale skôr upokojiť, vtiahnuť ich do krásneho sveta fantázie, kde sú hrdinami príbehu práve ony,“ hovorí Pavel Mihaľák.

Skúšobné večerné klauniády, ako aj tohtotýždňová premiéra sa odohrali na pôde NÚDCH v Bratislave, kde Červený nos pred 20 rokmi úspešne rozbehol svoje aktivity a už tradične tam uvádza aj všetky nové programy určené detským pacientom. ”Klaunské večerníčky naši pacienti na Klinike detskej hematológie a onkológie prijali veľmi pozitívne. Klaunskej dvojici sa podarilo navodiť takmer domácu atmosféru, malých pacientov po zotmení upokojili, odbúrali stres a jemným klaunským umením pripravili na spánok. Už teraz môžeme povedať, že sú nesmiernou oporou nielen pre deti, ale aj rodičov a personál. Všetci sme spokojnejší, ak sú deti pokojné, lebo aj dobrý spánok napomáha lečebnému procesu,” povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval všetkým členom a klaunom o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors za doterajšiu spoluprácu a nový projekt Klaunské večerníčky.

Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Výskum potvrdil pozitívne účinky klaunskej návštevy

Nedávny výskum realizovaný na oddelení pediatrie a detskej spánkovej medicíny v Carmel Medical Center v Izraelskej Haife potvrdzuje, že 15 až 30-minútová návšteva zdravotného klauna pred zaspávaním zvyšuje kvalitu spánku detí. Deti dokážu zaspať skôr, predlžuje sa čas ich spania a dokonca môžu tieto návštevy skrátiť aj celkovú dĺžku hospitalizácie.*

Červený nos mohol rozbehnúť nový program vďaka podpore od darcov a darcovským výzvam účastníkov Behu od Tatier k Dunaju.

Červený nos letí s NASA do vesmíru

Téma letu do vesmíru nekončí pri Klaunskáých večerníčkoch. Gary Edwards, zakladateľ Červeného nosa totiž venoval zdravotným klaunom k tohtoročným 20. narodeninám originálny dar – poslal Červený nos na cestu ku hviezdam. Vesmírna sonda Europa Clipper, ktorú vyslala NASA v pondelok 14.10.2024, zo Zeme smerom k Jupiteru, má za cieľ preskúmať možnosti života na jeho mesiaci Európa. Sonda nesie v sebe mikročip s vyrytou básňou poetky Ady Limón spolu s menami, medzi ktorými je aj ČERVENÝ NOS Clowndoctors. „Môj darček symbolizuje milióny a milióny úsmevov, ktoré Červený nos za 20 rokov priniesol deťom v nemocniciach. Keby boli všetky tie úsmevy zoradené, určite by siahali až k Jupiteru,“ povedal zakladateľ Červeného nosa Gary Edwards o svojom dare.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o. z.

Poslaním občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Profesionálne zdravotné klaunky a klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov. So združením spolupracuje v súčasnosti 70 profesionálnych zdravotných klauniek a klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc, čo znamená vyše 80 detských oddelení. V apríli oslávil Červený nos svoje 20. narodeniny

*výsledky výskumu bol zverejnený na: https://www.nature.com/articles/s41598-024-52943-2.pdf

