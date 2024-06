Budúcnosť interiérového dizajnu: 5 udržateľných materiálov, ktoré určite nepoznáte

Keď si na internete vyhľadáte „udržateľné materiály v interiérovom dizajne“, články vám možno poradia tak maximálne ratan, bambus alebo prírodný kameň. Ale my vám predstavíme skutočne udržateľné materiály. Takmer všetky sú z odpadu a všetkým predpovedáme veľkú budúcnosť.

Matek – vlákno z odpadu

Kodanská firma Mater funguje od roku 2006 a jej vlajkovou loďou je Matek, unikátny materiál kombinujúci vlákno so spojivom. Vlákno sa vyrába napríklad z vyhodených rybárskych sietí, kávových kapslí alebo pivných sudov. Spojivo je typicky plastový odpad. Napísané to možno neznie úplne sexy, ale výsledkom je odolný a nadčasový materiál, ktorý tvrdosťou a aj textúrou pripomína kameň. Z Mateku sa vyrába nábytok, ale aj napríklad lustre.

Tip: Chceli by ste stoličky z kávy? Tá z kolekcie Eternity je vyrobená z plastového odpadu a 4,3 kilogramov kávových kapslí.

Mogu – podlahy z podhubia

Aj v Taliansku riešia udržateľnosť a ekológiu – a Mogu je toho dôkazom. Táto spoločnosť sa zaoberá využitím mycélia (podhubia) v interiérovom dizajne. V halách pestuje vybrané kmene mycélia na vopred upravených substrátoch z agropriemyselných zbytkov. Následne mycélium ďalej spracováva a pomaly suší, čoho výsledkom je pevný, odolný, netoxický a 100 % kompostovateľný materiál Mogu. Rôzne mycélium (s odlišnými vlastnosťami) sa používa na rôzne prvky – z jedného vyrába Mogu podlahovú krytinu, z ďalšieho akustické panely na stenu…Mycéliom sa zaoberá na svete viacero firiem a už teraz je jasné, že v budúcnosti z tohto materiálu budeme vídať oveľa viac vecí a to vrátane nábytku.

PackWall – stavebné dosky z použitých nápojových kartónov

Česká spoločnosť prišla na to, ako zužitkovať použité nápojové kartóny. Pomocou starostlivo premysleného technologického postupu z nich vyrába materiál podobný sadrokartónu. Dosky PackWall majú hneď niekoľko výhod:

sú tvrdé a odolné, pritom sa ľahko režú aj ručnou pílkou a dobre sa do nich vŕta,

sú už rovno pripravené na ďalšiu úpravu ako je polep alebo laminácia,

dajú sa použiť ako stavebné, akustické alebo interiérové dosky.

Dosky je možné vyrobiť aj podľa vašich návrhov. Sám výrobca tvrdí, že fantázii sa medze nekladú.

BrokisGlass – ozdobné dosky zo sklenených črepov

Aj tento projekt je z Českej republiky a vznikol spoluprácou Sklární Jenštejn a firmy Brokis, českého výrobcu svietidiel z fúkaného skla. Tieto dve firmy sa spoločne zamýšľali nad tým, ako zužitkovať sklenené črepy, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri výrobe svietidiel. Výsledkom je BrokisGlass – nový materiál, ktorý vzniká transformáciou črepov. Dnes je dostupný tucet farebných variantov a dosky je možné využiť do interiéru ako ozdobný aj funkčný prvok.

BioM – preglejka z prírodných vlákien

Vyhodené vianočné stromčeky, záhradný odpad alebo zbytky obilnín môžu dostať nový život. A to vďaka spracovaniu do materiálu od spoločnosti Van Hier. Tá prišla so spôsobom, ako všetok biologický odpad spracovať do prírodného a recyklovateľného materiálu, ktorý môže nahradiť klasickú preglejku. Do BioM je možné zapracovať aj mokrý odpad alebo rýchlo rastúce plodiny. Cieľom spoločnosti je znižovať uhlíkovú stopu a najmä množstvo stavebného materiálu, ktorý skončí na skládkach a nie je možné ho recyklovať. Čo sa určite firme darí, pretože z BioM je možné vyrábať dekorácie, nábytok aj interiérové konštrukcie – a pritom jeho výroba oxid uhličitý zachytáva a nie produkuje.

