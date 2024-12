Bratislavskí policajti na Štedrý deň prijali vyše dvesto oznámení, pomohli vodičovi aj mužovi v ťažkej životnej situácii

Počas Štedrého dňa v utorok 24. decembra bratislavskí policajti na linke 158 prijali celkovo 201 oznámení zo strany občanov. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, policajti diaľničného oddelenia Malacky počas utorkovej služby poskytli pomoc vodičovi osobného motorového vozidla, ktorého počas jazdy na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Českej republiky nepríjemne zaskočili technické komplikácie na vozidle. Vďaka pohotovej reakcii a pomoci diaľničných policajtov však vodič podľa Szeiffa mohol v krátkom čase pokračovať v jazde.

„Pomoc mužovi v ťažkej životnej situácii poskytli počas služby policajti obvodného oddelenia Policajného zboru Karlova Ves. Na základe prijatého oznámenia boli vyslaní do jedného z domov na ulici Hany Meličkovej, kde muža v krátkom čase našli, poskytli mu potrebnú prvú pomoc a pomáhali mu až do príchodu rýchlej zdravotníckej pomoci, ktorá ho previezla do nemocnice,“ zdôraznil Szeiff.