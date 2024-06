Bolo to nepríjemné a syn celý čas plakal. Otec chlapca, ktorý mieril zbraňou na Pellegriniho dom, opísal vypočúvanie

Otec chlapca, ktorý mieril atrapou zbrane na dom Petra Pellegriniho, prezradil v písomnom rozhovore pre portál TV Joj Noviny.sk detaily incidentu. Zároveň uviedol, ako to ovplyvnilo jeho rodinu.

Otec išiel autom z Petržalky do Vrakune a jeho syn sa hral, že strieľa na iné vozidlá. Okno bolo však zatvorené a kuklu mal na hlave z dôvodu, že chodia na motokáry. Na Priehradnej si všimol, že ho už mal otvorené a ruku vystrčenú z auta.

Chodí okolo nich každý deň

„Vedel som že pôjdeme okolo ochrankárov, no bol som presvedčený, že ma poznajú, nakoľko okolo nich chodím každý deň a aj stojím s autom kúsok od nich, lebo čakám, kým sa mi otvorí brána,“ povedal otec a rátal s tým, že ho môžu zastaviť a upozorniť na nevhodné správanie.

Nenapadlo mu však, že môžu strieľať, ak uvidia zbraň. Predpokladal, že policajt preverí najprv situáciu, či je to ozajstná zbraň alebo atrapa.

Vypočúvali ho na ulici

Keď sa okolo 16:00 blížili k domu, ktorý susedí s tým Pellegriniho, tak si ich všimol ochrankár. Prechádzali vtedy cez spomaľovač a nikto ich nezastavil. Zaparkoval auto a potom so synom išli jazdiť na bicykloch. Okolo 18:00 mu zavolal jeho otec, že sú u nich policajti. Na mieste bolo niekoľko policajných áut a asi 15 policajtov v civile či uniforme.

„Vyšetrovateľka bola milá, pýtala sa, zapisovala si, no podaktorí policajti sa zbytočne zapájali do mojej debaty s vyšetrovateľkou. Bolo to nepríjemné pre mňa aj pre syna, ktorý celý čas plakal a ja som bol na policajtov tiež nepríjemný. Potom sme ešte čakali na NAKA, páni boli slušní, pochopili situáciu, po 15 minútach odišli. Celé vypočúvanie prebiehalo na ulici v mieste incidentu,“ opísal otec.

Absentovala objektívnosť

Na druhý deň išiel za ochrankármi a vysvetlil im súvislosti. Odchytili si ho však novinári, ktorí mu povedali o tlačovej konferencii ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka. „Pozrel som si ju zo záznamu na internete. Áno, video vyzeralo veľmi zle, súhlasím. Nie všetky informácie boli pravdivé. Objektívnosť absentovala,“ povedal na margo tlačovky.

Pre incident musel vypovedať aj na sociálke a podľa jeho slov to prebiehalo na profesionálnej úrovni. Pozreli aj byty oboch rodičov a voči nim nemali žiadne výhrady, okrem toho, čo sa odohralo pred Pellegriniho domom.

