Biatlonové trápenie: Lotyška vzala Slovenke lyžu pred štartom či stratená palička na strelnici

V biatlonových pretekoch sa stáva kadečo. Občas súperka na strelnici trafí do terča inej pretekárky. V stúpaniach sa zase stáva, že v boji o lepšiu pozíciu jedna biatlonistka druhej vyrazí z ruky paličku alebo ju priamo „zhodí“ z trate.

Aby však jedna pretekárka druhej ešte pred štartom vzala lyžu, je zrejme novinka. Na vlastnej koži to pocítila slovenská reprezentantka Mária Remeňová počas nedeľňajších pretekov štafiet v rámci Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene.

Keď chcela 24-ročná Slovenka vybehnúť na svoj úsek štafety, všimla si, že v stojane jej chýba jedna lyža. Vzala jej ju Lotyška Sandra Bulinová, ale to v tej chvíli ešte Mária Remeňová nemohla vedieť.

„Nevedela som si sama pomôcť, preto som volala Jakubovi, nášmu fyzioterapeutovi, nech mi príde na pomoc. Začali sme to riešiť, ale pomohol nám človek z firmy Fischer, ktorý asi nebol v takom strese ako my dvaja. Všimol si, že Lotyška má pred štartom jednu lyžu navyše. Dobré bolo len to, že ešte nevyštartovala. Stihli sme prísť k nej v koridore na štart. Videli sme, že má moju lyžu, tak sme ju rýchlo vymenili,“ referovala Mária Remeňová v audionahrávke na webe slovenskybiatlon.sk.

Kapustová už čakala…

Napriek rýchlemu vyriešeniu situáciu Slovenky prišli približne o 15 sekúnd medzi druhou a treťou odovzdávkou, keďže na Remeňovú už v cieľovom priestore čakala Ema Kapustová po odbehnutí svojho úseku.

„Ona už čakala a ja som ešte nemala pripnuté lyže… Som rada, že som to popri tom všetkom zvládla na strelnici. Celé kolo som si v hlave opakovala, aby som sa najmä upokojila. Vedela som totiž, že ešte pred štartom som spôsobila časové manko celej štafete a bola som z toho v strese. Snažila som sa robiť, čo môžem a prísť v pokoji na strelnicu,“ doplnil M. Remeňová.

Napokon sa jej podarilo odstrieľať solídne s dvoma dobíjaniami a bez trestného kola. To však musela na záverečnom úseku absolvovať jej sestra Zuzana Remeňová a slovenská štafeta napokon došla do cieľa na 17. priečke s odstupom sedem a pol minúty za víťaznými Nemkami. Slovenská štafeta bola vo výsledkoch posledná z tých, ktoré nedostali od súperiek celé kolo a neboli predčasne stiahnuté z trate.

Stratená palička

Okrem problému s lyžou u M. Remeňovej mala elitná Slovenka Paulína Bátovská Fialková na prvom úseku problém s paličkou.

„Stratila som paličku na strelnici, to sa mi ešte asi nikdy nestalo. Musela som sa po ňu vrátiť… V ‚ležke‘ som dobíjala, čo zabralo dosť času. Na konci mi už spomaľovali lyže, bola som tuhá, už toho bolo na mňa dosť. Ešte nie som tak dobre, aby som vedela stiahnuť pol minúty v poslednom kole,“ skonštatovala Paulína Fialková na webe slovenskybiatlon.sk