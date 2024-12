Bátovská Fialková mala v stíhačke siedmy najlepší bežecký čas, ale prepadla na strelnici

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková mala v sobotu v rakúskom Hochfilzene ďalší pokus na etablovanie sa v širšej svetovej špičke po návrate z materských povinností do Svetového pohára. Po dvadsiatom mieste z rýchlostných pretekov sa v stíhačke nezlepšila, ale vinou slabej streľby padla na konečné 32. miesto. Pozitívom je však siedmy najlepší bežecký čas spomedzi 60 aktérok v cieli.

„Paulíne dnes nevyšla streľba. Keď chcete útočiť na najvyššie priečky, musíte nulovať. Päť chýb bolo príliš. Škoda, že to boli väčšinou tesné rany, ale to je biatlon. Že to čoskoro určite príde je jasné z jej bežeckého výkonu. Prorokovali sme zlepšenie v porovnaní so šprintom, ale siedmy najlepší čas, to čakal málokto. Na trati teda dnes predviedla vynikajúci výkon, zhodou okolností lepší ako všetky tri ženy na pódiu,“ napísal špecializovaný web slovenskybiatlon.sk.

Päť trestných okruhov

Päť chýb na strelnici znamenalo päť trestných okruhov v dĺžke 150 m. Znamená to, že Bátovská Fialková si predĺžila trať o 750 m. Za víťaznou Francúzkou Lou Jeanmonnotovou na desiatich kilometroch zaostala o 2 minúty a 40 sekúnd. Víťazná Jeanmonnotová aj „strieborná“ Nemka Vanessa Voigtová trafili všetky svoje výstrely. Ďalšia Nemka Franziska Preussová na treťom mieste mala tri chyby na strelnici.

„Mám úplne opačné pocity ako v piatok. Na trati to bolo fajn, lyže mi išli, predbiehala som súperky, ale na strelnici to, bohužiaľ, nevyšlo. Posúvala som sa dozadu, nie dopredu. Po prvých dvoch chybách v streľbe v ľahu som si vravela, že ďalšie tri streľby musím dať nuly. A boli z toho tri jednotky. Som sklamaná,“ zhodnotila Paulína Bátovská Fialková na webe slovenskybiatlon.sk.

Bola koncentrovaná

„Bol to parádny deň. Sústredila som sa na to, aby som to zvládla na strelnici. Počas týždňa som mala problémy so streľbou v stoji. Koncentrovala som sa na každý výstrel a vyšlo to. Na lyžiach som sa cítila výborne,“ povedala Lou Jeanmonnotová po druhom triumfe v tejto sezóne. V hodnotení SP sa Jeanmonnotová posunula na druhú priečku za Preussovú. Tretia je Švédka Elvira Öbergová. Bátovská Fialková je so 43 bodmi na 33. mieste.

„Je to škoda, že vinou sobotného výsledku sa neposunula do najlepšej dvadsaťpäťky ani tridsiatky. Bude mať teda náročnú úlohu kvalifikovať sa do masového štartu v Le Grand Bornand. Bude k tomu potrebovať dva silné výsledky vo francúzskom stredisku, no pri tejto bežeckej forme na to bude mať veľkú šancu,“ napísal o najlepšej Slovenke v SP web SZB.