Biatlon na ZOH 2026: Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a ďalší Slováci - program a výsledky

Kedy na olympiáde pretekajú Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a ďalší Slováci.
SITA Webnoviny
ZOH 2018: Medailový ceremoniál
Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová so zlatou medailou za preteky s hromadným štartom 12,5 km v biatlone počas medailového ceremoniálu na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. Kórejská republika, Pjongčang, 18. február 2018. Foto: SITA/Martin Medňanský.
Biatlon na ZOH 2026 – program a výsledky

Nedeľa 8. februára 2026

14.05 miešaná štafeta biatlonistov na 4×6 km: Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková

Streda 11. februára 2026

14.15 vytrvalostné preteky biatlonistiek na 15 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová

Piatok 13. februára 2026

14.00 šprint biatlonistov na 10 km: Šimon Adamov, Jakub Borguľa

Sobota 14. februára 2026

14.45 stíhacie preteky biatlonistiek na 12,5 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová

Nedeľa 15. februára 2026

Streda 18. februára 2026

14.45 štafeta biatlonistiek na 4×6 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová

Piatok 20. februára 2026

14.15 preteky s hromadným štartom biatlonistov na 15 km: Šimon Adamov, Jakub Borguľa

Sobota 21. februára 2026

14.15 preteky s hromadným štartom biatlonistiek na 12,5 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová

Anastasia Kuzminová

Šesťnásobná medailistka zo ZOH, na jej konte sú na tomto fóre tri zlaté aj tri strieborné cenné kovy. Z MS si vybojovala zlato, striebro aj bronz. Dvojnásobná mamička chýbala pod piatimi kruhmi v Pekingu 2022, keďže v tom čase bola na športovom „dôchodku“, je však späť a pripravená bojovať za slovenské farby.

Paulína Bátovská Fialková

Dvojnásobná vicemajsterka Európy z roku 2016 je už mamička a po pôrode sa vrátila do súťažného diania. Jej individuálnym olympijským maximom je 5. priečka z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu 2018. Vybojovala si tiež množstvo medailí na MS v letnom biatlone a desaťkrát bola vo Svetovom pohári v Top 10.

Ema Kapustová

Debutanka na ZOH, ktorá na ME 2024 v Osrblí získala bronz vo vytrvalostných pretekoch a má aj dve strieborné medaily z MSJ 2024. Jednou z jej záľub je kreslenie, rada má aj varenie a pečenie. Rodáčka z Revúcej sa športu venuje od roku 2013.

Mária Remeňová

Dvadsaťpäťročnú rodáčku z Dolného Kubína čaká premiéra pod piatimi kruhmi. Jej najväčšími úspechmi sú 6. miesto v štafete na 4×7,5 km na MS 2025 a 6. miesto vo vytrvalostných pretekoch na MEJ 2022. Jej športovými vzormi sú Anastasia Kuzminová a Michael Jordan, z filmov si najradšej pozrie Pirátov z Karibiku.

Šimon Adamov

Martinský rodák je viacnásobný majster Slovenska, na ZOH cestuje prvýkrát. Rád má Pána prsteňov a jeho najväčší úspech na medzinárodnom poli je 4. priečka na juniorskom IBU Cup-e v Pokljuke.

Jakub Borguľa

Rodák z rakúskeho Grazu sa športu venuje súťažne od roku 2015 a medzi jeho záľuby patrí golf. Dosiahol už viacero úspechov, je viacnásobný medailista z kadetských MS, juniorský vicemajster sveta a na pódium sa dostal na IBU Cup-e v Pokljuke či poľských Jakuszyciach.

