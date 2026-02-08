V biatlonovej mixštafete na ZOH 2026 zlato pre Francúzov, kvarteto Slovenska až devätnáste

Francúzske kvarteto Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnotová a Julia Simonová získalo na ZOH 2026 v Taliansku zlatú medailu v nedeľňajšej súťaži biatlonových zmiešaných štafiet na 4x 6 km. Po dramatickom finiši striebro berú domáci Taliani so stratou 25,8 sekundy na víťazov, bronz putuje do Nemecka (+1:05,3 min). Preteky v Anterselve boli poriadne dramatické a o medailách rozhodovala až úplne posledná streľba.
Slovenské kvarteto Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová finišovalo až v druhej desiatke, na 19. pozícii zaostalo za víťazmi o 4:51 minúty.
Po prvom aj druhom úseku boli na čele Nóri, za nimi boli len tesne Francúzi, Taliani či Nemci. Na treťom úseku sa líderka priebežnej klasifikácie Svetového pohára Jeanmonnotová dostala na čelo poradia a svoj tím poslal s náskokom 18 sekúnd na posledný úsek. Simonová na ňom už nenechala nič na náhodu, na strelnici neminula ani raz a Francúzi sa v cieli tešili zo zlata.
Strieborné je Taliansko, ktoré na poslednom úseku udržala na pódiu skúsená Lisa Vittozziová, bronz pre Nemecko zariadila Franziska Preussová napriek zlyhaniu na záverečnej streľbe, keď musela absolvovať jeden trestný okruh. Nórka Maren Kirkeeideová však musela absolvovať až dve trestné kolá, preto obhajcovia zlata z Pekingu 2022 finišovali až na 4. priečke.
Slovák Borguľa na úvodnom úseku strieľal dobre, keď dobíjal len raz na druhej položke, ale bežecky po chorobe mu to nešlo a odovzdával na poslednej 21. priečke. „Vôbec som si to takto nepredstavoval, je mi to veľmi ľúto najmä kvôli tímovým kolegom. Na trati aj na strelnici som zo seba vydal všetko, ale pre chorobu som sem cestoval neskôr a takto to dopadlo. Beh bol dnes obrovské sklamanie a to mi je ľúto, že som odovzdával posledný,“ povedal pre STVR.
Adamov sa síce najprv odpútal z poslednej priečky a zastrieľal solídne, dovedna dobíjal trikrát. Bol aj devätnásty, ale odovzdal opäť posledný. „Bolo to náročné, lebo som začínal posledný. Som rád, že som si postrážil streľbu. Nebola to katastrofa, bežalo sa mi lepšie ako vo Svetovom pohári, je náročné sa držať súperovi, ktorí sú super pripravení. Snažil som sa to odovzdať Paulíne s čo najmenšou stratou,“ zhodnotil po svojom úseku.
Bátovská Fialková na oboch položkách raz dobíjala a vylepšovala pozíciu Slovenska, na posledný úsek poslal Kuzminovú na 17. pozícii. Bežecky bola na svojom úseku druha najlepšia. „Nebolo to jednoduché a motivačné preberať na poslednom mieste, ale snažila som sa to posunúť trochu nahor. Po tímovej stránke to neboli vydarené preteky,“ poznamenala po pretekoch.
Kuzminovej sa nedarilo na strelnici, na ležke dobíjala trikrát a v stojke dvakrát, do cieľa tak prišla na 19. mieste. „Mojou úlohou už nebol nejaký zázrak, ale nedarilo sa mi na strelnici a celkový pocit na trati nebol príjemný. Nastupovala som s nadšením, ale nášmu tímu to dnes nevyšlo. Verím, že v ďalších dňoch sa budem cítiť lepšie,“ zhodnotila trojnásobná olympijská šampiónka.