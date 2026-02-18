Biatlonistky Slovenska v štafete žien v Top 10, o lepší výsledok zo ZOH 2026 ich obrala hneď prvá streľba

Francúzske biatlonistky získali zlato, aj keď po prvom úseku boli v druhej polovici poradia.
- Aktualizované
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Anastasia Kuzminová
Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová počas rýchlostných pretekov žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Foto: SITA/AP
Taliansko Biatlon Biatlon z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenská biatlonová štafeta žien na 4×6 km skončila na ZOH 2026 v Taliansku desiata. Kvarteto v zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová finišovalo desiate s mankom necelých štyroch minút na víťazky. Celkovo museli použiť 10 rezervných nábojov, vyhli sa však trestnému kolu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zlato si vybojovali Francúzky

Zlato si vybojovali Francúzky napriek tomu, že Camille Benedová po druhej streľbe musela absolvovať trestný okruh a bola medzi poslednými. Jej kolegyne Lou Jeanmonnotová, Oceane Michelonová a Julia Simonová potom dobíjali len trikrát a francúzske kvarteto zvíťazilo s náskokom 51,3 sekundy pred Švédsko. Bronz si vybojovali Nórky.

Kapustová hneď na prvej položke musela dobíjať trikrát, preto štafetu odovzdávala na 17. priečke. „Mrzí ma to, cítila som sa fajn, ale asi aj trochu materiál ma sklamal. Pokazila som to na ležke, nevedela som to oddýchať. Bola som rada, ze som to napokon zvládla. Na stojke som šla do toho všetko alebo nič. Celkovo to nebol môj vydarený výkon, ale chcela som spraviť maximum, aby nemuseli veľa dobiehať,“ zhodnotila v prenose STVR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Bátovská Fialková je spokojnejšia

Bátovská Fialková použila len jeden rezervný náboj a v kombinácii s kvalitnou bežeckou časťou posunula slovenské kvarteto na priebežnú 10. pozíciu. „Som spokojnejšia ako po iné dni. V prvých dvoch kolách som sa snažila čo najviac zmazať stratu, v treťom som jemne „vyfúkla“, ale nebolo to nič dramatické,“ poznamenala.

Kuzminová pri olympijskej rozlúčke tiež raz dobíjala, ale posunula slovenský tím na 8. pozíciu. „Nasadila som tempo, ktoré som myslela, že zvládnem. Verila som tomu, že konečne nebude žiadny problémy držať tempo. Realita však prišla v druhom kole. V hlave som mala, že v záverečnej olympijskej súťaže nesmiem zlyhať. Na posledné kolo som šla úplne slabá a každý meter sa mi zdal, ako keby mal 5 kilometrov. Nulová stojka ma potešila,“ zhodnotila po pretekoch a úplne nevylúčila, že sa predstaví aj na ZOH 2030. „Nateraz to však vyzerá, že to bola moja posledná olympiáda,“ povedala.

Mária Remeňová dobíjala spolu až päťkrát, vyhla sa však trestnému okruhu. Do cieľa prišla desiata.

Fotogaléria k článku:

Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Milan Cortina Olympics Freestyle Skiing
Milan Cortina Olympics Curling
23 fotografií v galérii
Milan Cortina Olympics Alpine Skiing

Fotogaléria k článku:

Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
APTOPIX Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Milan Cortina Olympics Snowboard
77 fotografií v galérii
Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.
Viac k osobe: Anastasia KuzminováEma KapustováMária RemeňováPaulína Bátovská Fialková
Firmy a inštitúcie: IBU Medzinárodná biatlonová úniaMOV Medzinárodný olympijský výbor
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk