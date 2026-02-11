Halinárová exkluzívne pre SITA o výkone Sloveniek: Baby nebudú spokojné, dostávať na kole skoro minútu nie je hodné olympiády - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenské reprezentantky Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová majú za sebou vytrvalostné preteky na 15 kilometrov na zimných olympijských hrách v Taliansku. Iba prvá menovaná skončila v prvej polovici štartovacej listiny.
V stredisku Anterselva obsadili postupne 40. a 46. miesto. Ďalšie dve Slovenky, a zároveň debutantky pod piatimi kruhmi, Ema Kapustová a Mária Remeňová obsadili 48., respektíve 82. priečku.
Z 91 mien, ktoré mali štartovať, sa predstavili takmer všetky až na Kanaďanku Benitu Peifferovou. Zvíťazila Francúzka Julia Simonová pred krajankou Lou Jeanmonnotovou a senzačne bronzovou Bulharkou Lorou Hristovovou.
Pamätná kariéra
Bývalá skvelá biatlonistka Martina Halinárová pozorne sledovala vytrvalostné preteky, ktoré podľa nej priniesli prekvapenia. Zvyčajne sa z najlepších pozícií môže tešiť prvá tridsiatka pretekárov, v stredu 11. februára to pokojne mohla byť až prvá päťdesiatka.
Aktuálne 52-ročná rodáčka z Dolného Kubína počas kariéry zvíťazila v dvoch pretekoch Svetového pohára a na majstrovstvách sveta v roku 1999 získala striebro v stíhacích pretekoch. Na najväčšom športovom svatku v roku 1998 skončila najlepšie na 4. pozícii v štafete.
„Kuzminová robila, čo sa dalo. Myslím, že so streľbou môže byť spokojná, lebo to bolo lepšie ako počas roka. Nebude však spokojná s bežeckým vystúpením. Trať vyzerala fajn, podmienky boli pre každého rovnaké,“ uviedla Halinárová exkluzívne pre agentúru SITA.
Skvelá Wiererová
Čo sa týka Bátovskej Fialkovej, tak tri strelecké chyby sú jednoducho veľa. Ak by trafila všetky položky, bolo by to omnoho lepšie umiestnenie než konečné 40. miesto.
„Individuálne preteky sú o nádherných prekvapeniach, niektoré vybuchli a iné prekvapili. Napríklad Bulharka Hristovová mala len približne dve minúty od behu Jeanmonnotovej. Mala výbornú streľbu a je tam – je tretia. Francúzky som na bedni čakala, ale aj nejakú Talianku,“ povedala s tým, že najbližšie k nej bola Dorothea Wiererová, ktorá v domácom prostredí, kde aj vyrastala, obsadila 5. priečku.
Je označovaná za jednu z najkrajších biatlonistiek súčasnosti, ale zaznamenala aj množstvo skvelých úspechov. Práve po domácich zimných olympijských hrách ukončí svoju bohatú kariéru. „Má už medailu zo zmiešanej štafety, môže s hrdosťou ukončiť športovú kariéru a žiť ten súkromný. Urobila toho veľa pre biatlon,“ zhodnotila Halinárová o Wiererovej kariére.
Iné očakávania
Bežecky výkon nebol taký dobrý, aký býva štandardne u Bátovskej Fialkovej a Kuzminovej. „Paula bude sklamaná, lebo dokáže bežať 5. najlepšie časy, neviem, ako mala pripravené lyže, no od najrýchlejšej dostala asi dve minúty. Nasťa až tri minúty, čo je veľa. Osobne si myslím, že nebudú vôbec spokojné,“ priblížila Halinárová pre SITA.
Streľba však bola u Sloveniek lepšia a to najmä u Kapustovej. Tej však absolútne nevyšiel beh.
„Dostávať na kole skoro minútu nie je hodné olympiády. Najhoršia bola Remeňová. Baby nebudú spokojné, Paulu to môže mrzieť. Myslím si, že dievčatá tam šli s úplne iným očakávaním, čo sa týka výsledkov,“ doplnila bývalá famózna biatlonistka Halinárová pre agentúru SITA.