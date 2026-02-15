Vittozziová v stíhačke skompletizovala svoju medailovú zbierku, zo Sloveniek bola najlepšia Bátovská Fialková

Talianka Lisa Vittozziová získala zlatú medailu v nedeľňajších stíhacích pretekoch biatlonistiek na 10 kilometrov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. V Anterselve zvíťazila s obrovským náskokom 28,8 sekundy pred nórskou reprezentantkou Maren Kirkeeideovou. Bronz si vybojovala Fínka Suvi Minkkinená, za víťaznou Vittozziovou zaostala o 34,3 s.
Tridsaťjedenročná Vittozziová získala pre Taliansko prvé zlato v biatlone na ZOH 2026. Zároveň skompletizovala svoju medailovú zbierku spod piatich kruhov. Okrem nedeľňajšieho zlata má tiež na konte dva cenné kovy zo zmiešanej štafety – striebro zo ZOH 2026 a bronz z Pjongčangu 2018.
Na trať v nedeľu vybehlo i kvarteto slovenských reprezentantiek. Najlepšie sa darilo Paulíne Bátovskej Fialkovej, ktorú klasifikovali na 25. priečke so stratou 2:42,3 min na Vittozziovú. Zo 40. priečky v šprinte si v nedeľu polepšila o 15 miest. Mária Remeňová obsadila 38. miesto (+3:49,7 min), Anastasia Kuzminová skončila na 49. poste (+4:33,8) a Ema Kapustová finišovala na 52. pozícii s mankom 4:55,5 min.