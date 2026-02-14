Slzy v cieli mali Kuzminová aj Bátovská Fialková. Halinárová pre SITA: Keď zle strieľate, sám sebe na trati naložíte - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Zimná olympiáda 2026 (sobota 14. február): Program a výsledky Slovákov - Hokej, biatlon, Kapustík aj Žampa - FOTO
Kvarteto slovenských biatlonistiek má za sebou šprint na 7,5 kilometra na zimných olympijských hrách v Taliansku. Najlepšie si počínala Anastasia Kuzminová na 36. mieste.
Nasledovala Paulína Bátovská Bialková na 40. priečke, Mária Remeňová obsadila 51. a Ema Kapustová zase 53. pozíciu. Všetky Slovenky tak postúpili do nedeľňajšej (15.2.) stíhačky.
Zvíťazila Nórka Maren Kirkeeideová pred francúzskym duom Océane Michelonovou a Lou Jeanmonnotovou. Posledná menovaná už brala striebro z vytrvalostných pretekov.
Halinárová exkluzívne pre SITA o výkone Sloveniek: Baby nebudú spokojné, dostávať na kole skoro minútu nie je hodné olympiády
Bývalá skvelá biatlonistka Martina Halinárová pozorne sledovala šprint. Aktuálne 52-ročná rodáčka z Dolného Kubína počas kariéry zvíťazila v dvoch pretekoch Svetového pohára a na majstrovstvách sveta v roku 1999 získala striebro v stíhacích pretekoch. Na najväčšom športovom svatku v roku 1998 skončila najlepšie na 4. pozícii v štafete.
„Kuzminová išla fajn výkon. So streľbou môže byť spokojná, vzhľadom na to, čo podávala celý rok a čo som videla. Prvé kolo sa riadne rozbehla, aj s Paulou. Nasťa to však veľmi prepálila, záverečné kolo bolo omnoho pomalšie, vybrala si takéto tempo. Je dosť zrelá na to, aby poznala prostredie a aj seba,“ uviedla Halinárová exkluzívne pre agentúru SITA.
Postup do stíhačky
Išla ako blázon – Bátovská Fialková mala počas pretekov aj 5. najlepší bežecký čas, no trestné minúty ju riadne spomalili, myslí si bývalá biatlonistka.
„Bežala pekne, no keď má tri trestné kolá… Musela byť sklamaná, streľba v stojke ju úplne zabrzdila. Je pravda, že určite chcela podať lepší výkon,“ povedala ďalej.
Kapustová s Remeňovou sú na jednej bežeckej úrovni. „Ema mohla lepšie strieľať vzhľadom na to, že je super strelkyňa. Obe však na viac nemali. Neviem, kde by boli s nulou. Avšak všetky štyri sú v stíhačke a určite sú rady, že sa tam dostali,“ uviedla Halinárová pre SITA.
Vytrvalostné preteky biatlonistiek na ZOH 2026 bez Slovenky v Top 30
To, že sa tam Slovenky dostali, podľa nej nie je úspech, ale môžu sa tešiť na to, že si zapretekajú a zabojujú o dobré pozície. „Majú to ťažké, keďže strácajú dve až dve a pol minúty na prvú Kirkeeideovú. To je veľmi veľa,“ priznala dvojnásobná víťazka pretekov Svetového pohára.
V porovnaní s predchádzajúcimi vytrvalostnými pretekmi bol bežecký výkon slovenských biatlonistiek lepší. „Keď zle strieľate, sám sebe naložíte. Ten, kto dá nulu, vyletí, ostatní sa zabrzdia. Paula bojovala aj v poslednom kole, no čo už. Už je po olympiáde, čaká ich už len štafeta, kde ešte môžu zabojovať.“
Prvé tri pozície neboli prekvapenia. „Tieto dievčatá sú výborné posledné dva roky. Bolo treba chvíľu počkať. Nastupuje mladá generácia, derie sa dopredu, čo je dobre. Na ZOH je 50 výborne pripravených žien, svet nespí. Každá v cieli ležala, lebo podala stopercentný výkon,“ doplnila Halinárová pre agentúru SITA.