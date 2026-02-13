Mužský biatlonový šprint ovládol Fillot Maillet, neverník Lägreid bral opäť bronz. Borguľa skončil pred Adamovom

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenskí biatlonisti majú za sebou šprint mužov na 10 kilometrov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. V Anterselve sa lepšie darilo Jakubovi Borguľovi, ktorý síce vynechal vytrvalostné preteky, ale tentoraz nechýbal v štartovej listine a obsadil 58. miesto.
Šimon Adamov si zlepšil maximum na ZOH, keď po 82. priečke z vytrvalostných pretekov skončil na 75. pozícii. Na strelnici sa viac darilo Borguľovi, minul len raz a lepší bol aj po bežeckej stránke. Adamov dvakrát minul na strelnici. Slováci na víťaza postupne stratili tri minúty, respektíve tri minúty a 38 sekúnd.
Zo zlata sa tešil Francúz Quentin Fillot Maillet, striebornú medailu získal Nór Vetle Sjåstad Christiansen a tretie miesto obsadil jeho krajan turla Holm Lägreid. Posledný menovaný má už druhý bronz z aktuálnych ZOH, keď sa tešil aj na individuálnych pretekoch.