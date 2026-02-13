Mužský biatlonový šprint ovládol Fillot Maillet, neverník Lägreid bral opäť bronz. Borguľa skončil pred Adamovom

Na strelnici sa viac darilo Borguľovi, minul len raz a lepší bol aj po bežeckej stránke. Adamov dvakrát minul na strelnici.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jakub Borguľa
Slovenský biatlonista Jakub Borguľa v pretekoch Svetového pohára 2025/2026 v nemeckom Oberhofe v stíhacích pretekoch na 12,5 km. Foto: Jennifer Brückner/dpa via AP
Slovenskí biatlonisti majú za sebou šprint mužov na 10 kilometrov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. V Anterselve sa lepšie darilo Jakubovi Borguľovi, ktorý síce vynechal vytrvalostné preteky, ale tentoraz nechýbal v štartovej listine a obsadil 58. miesto.

Šimon Adamov si zlepšil maximum na ZOH, keď po 82. priečke z vytrvalostných pretekov skončil na 75. pozícii. Na strelnici sa viac darilo Borguľovi, minul len raz a lepší bol aj po bežeckej stránke. Adamov dvakrát minul na strelnici. Slováci na víťaza postupne stratili tri minúty, respektíve tri minúty a 38 sekúnd.

Zo zlata sa tešil Francúz Quentin Fillot Maillet, striebornú medailu získal Nór Vetle Sjåstad Christiansen a tretie miesto obsadil jeho krajan turla Holm Lägreid. Posledný menovaný má už druhý bronz z aktuálnych ZOH, keď sa tešil aj na individuálnych pretekoch.

Viac k osobe: Jakub BorguľaŠimon Adamov
Firmy a inštitúcie: IBU Medzinárodná biatlonová úniaSlovenský zväz biatlonu
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
