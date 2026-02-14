Bátovská Fialková po 40. mieste v šprinte: Dala som do toho maximum a nič nedostala naspäť

Paulína Bátovská Fialková prežíva sklamanie po rýchlostných pretekoch na 7,5 km v Anterselve.
ZOH 2026 - Paulína Bátovská Fialková
Paulína Bátovská Fialková smúti po 40. mieste v rýchlostných pretekoch v Anterselve na ZOH 2026. Foto: SITA/AP
Všetky štyri slovenské reprezentantky v biatlone si vybojovali účasť v nedeľňajších stíhacích pretekoch na ZOH 2026, ale nebudú do nich vybiehať z výhodných pozícií.

Najlepšia zo slovenského kvarteta v sobotných rýchlostných pretekoch na 7,5 km bola Anastasia Kuzminová na 36. mieste.

Najstaršia a najlepšia

Za víťaznou Nórkou Maren Kirkeeideovou s jednou chybou na strelnici zaostala o takmer dve minúty. Práve v šprinte bola dnes 41-ročná Kuzminová dvojnásobná olympijská šampiónka z Vancouveru 2010 aj Soči 2014.

Ďalšiu slovenskú reprezentantku Paulínu Bátovskú Fialkovú odsunuli tri strelecké chyby (1+2) na 40. miesto, za víťazkou zaostala o 2:09,8 min. V televíznom rozhovore po pretekoch ju premohli emócie.

Maximum a nič

„Dala som do toho maximum a nedostala som nič naspäť. Nesmierne ma to mrzí. Pozícia v stíhačke už nebude dobrá a už asi nie je žiadna šanca na hromadný štart, takže je to veľké sklamanie. Ďakujem svojej rodine, že som tu mohla byť a zabojovať na olympiáde,“ povedala Bátovská Fialková pre Šport STVR.

Ďalšie dve Slovenky skončili v šiestej desiatke. Mária Remeňová bola päťdesiata prvá a Ema Kapustová päťdesiata tretia. Obe mali po jednej chybe na strelnici.

Nórka predbehla Francúzky

Z olympijskej zlatej medaily sa po bezchybnej streľbe tešila Nórka Maren Kirkeeideová. Zvíťazila s náskokom necelých 4 sekúnd pred Francúzkou Oceane Michelonovou. Bronzová bola ďalšia Francúzka a pre mnohých najväčšia favoritka Lou Jeanmonnotová. Na strelnici minula jeden terč a za víťazkou zaostala o 24 sekúnd.

