Adamov pohorel na strelnici. Vytrvalostné preteky biatlonistov na ZOH 2026 majú prekvapujúceho víťaza - FOTO

Slovenský biatlonista Šimon Adamov v utorkových vytrvalostných pretekoch mužov na 20 km pod piatimi olympijskými kruhmi neoslnil. Na strelnici nesklopil až sedem terčov, k jeho bežeckému času sa tak prirátalo sedem minút. A to mu v súčte nestačilo na najlepších ani na stred výsledkovej listiny. V celkovom účtovaní obsadila až 82. priečku, na štarte stálo dovedna 89 biatlonistov.
Adamov začal na strelnici dobre
Prvá strelecká položka Adamova bola výborná, neminul ani raz. Na druhej to však bolo omnoho horšie, z piatich výstrelov mieril presne len raz, jeho ostatné pokusy šli nad alebo pod terče.
Na tretej položke urobil jednu chybu a na štvrtej pridal ďalšie dve, opäť šli pokusy nad či pod. „Nevedel som sa na strelnici postaviť. Prvé kolo sa mi šlo dobre, ale potom som na trati strácal stále viac. Celkom ma demotivovala druhá položka, potom už bolo ťažké,“ uviedol Adamov v prenose STVR.
Prekvapujúci víťaz sklopil všetky terče
Pôvodne mal v utorok štartovať aj ďalší Slovák Jakub Borguľa, ale na štart sa napokon nepostavil. Pred ZOH ho totiž trápila choroba, preto sa nestihol dostatočne aklimatizovať na nadmorskú výšku a jeho výkony neboli dostatočné, sám bol s nimi mimoriadne nespokojný. Preto si dal pauzu a bude sa sústrediť na rýchlostné preteky.
Prekvapením je zlatá medaila nórskeho reprezentanta Johana-Olava Botna, ktorý sklopil všetky terče a zvíťazil s náskokom 14,8 sekundy pred Francúzom Éricom Perrotom, aktuálny líder hodnotenia Svetového pohára spravil na strelnici jednu chybu. Bronz putuje tiež do Nórska, s jedno streleckou chybou ho získal Sturla Holm Laegreid.
Šimon Adamov
Martinský rodák je viacnásobný majster Slovenska, na ZOH cestuje prvýkrát. Rád má Pána prsteňov a jeho najväčší úspech na medzinárodnom poli je 4. priečka na juniorskom IBU Cup-e v Pokljuke.