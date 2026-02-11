Vytrvalostné preteky biatlonistiek na ZOH 2026 bez Slovenky v Top 30 - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slovenské biatlonistky majú za sebou vytrvalostné preteky žien na 15 km na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. V Anterselve sa ani jedna z kvarteta Sloveniek nepostarala o prekvapenie a neobjavili sa v Top 30.
Na strelnici sa najviac darilo Eme Kapustovej, po bežeckej stránke bola najlepšia Paulína Bátovská Fialková. Mária Remeňová začala dvoma chybami na strelnici, na ktorej potom síce zaznamenala čistú položku, ale na ďalších dvoch tiež dvakrát minula a so šiestimi chybami nemohla pomýšľať na kvalitné umiestnenie.
„Bolo to ťažké, chcela som od seba viac. Takže sklamanie,“ uviedla v prenose STVR. Napokon ju klasifikovali na 82. mieste.
Tri chybné výstrely
Paulína Bátovská Fialková začala dobre a na prvej položke neminula ani raz, zostávajúce tri streľby však priniesli po jednej chybe. S troma chybnými výstrelmi tiež nemala nárok na dobrý výsledok.
„Pred štartom som dostala kŕče do brucha a trápila som sa, bojovala sama so sebou. Neboli to podarené preteky a najradšej by som na ne zabudla,“ zhodnotila. V konečnom účtovaní obsadila 40. priečku.
Kto získal zlato?
Anastasia Kuzminová mala prvé dve položky „čisté“, na tretej aj štvrtej však minula raz a v poradí klesla nadol. V súčte jej to stačilo na 46. miesto.
Ema Kapustová na prvej streľbe minula raz, na druhej, tretej aj štvrtej sklopila všetkých päť terčov. V poradí skončila na 48. stupienku.
Zlato získala Francúzka Julia Simonová, striebro jej krajanka Lou Jeanmonnotová a bronz prekvapujúco Bulharka Lora Hristovová.