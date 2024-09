Basketbalový Craig Ramsay. Američan Brooks pomôže Slovensku pozdvihnúť tento šport, zameria sa najmä na mládež

Slovenská basketbalová asociácia predstavila nového spolupracovníka. Je ním Američan Rick Brooks (68). V lete sa stal hlavným šéftrénerom mládeže.

Dlhodobá skúsenosť so Slovenskom

Brooks bude pracovať s chlapcami a dievčatami vo veku 12 až 14 rokov, no rozvíjať bude aj mladšie ročníky. Zámorský kouč podpísal so Slovenskou basketbalovou asociáciou zmluvu na dva roky.

V basketbale sa ako tréner pohybuje viac ako 25 rokov. V období 2009 až 2014 vybudoval mládežnícky basketbalový klub v Galante pre deti vo veku šesť až 14 rokov.

Neskôr sa presunul do Interu Bratislava, kde pracoval v rokoch 2014 až 2016 s deťmi od šesť do 15 rokov. Stretol sa aj s našimi talentami ako napríklad Timotej Malovec, Matúš Malovec, Martin Koller, Zsolt Boros či Daniel Randuška.

Energický odborník

Brooks je držiteľom trénerskej licencie FIBA (Medzinárodná basketbalová federácia). V minulosti viedol basketbalové mládežnícke kempy v zámorí, v Európe aj v Afrike. Popri realizácii basketbalových programov pre slovenské základné školy sa individuálne venoval aj práci s elitnými mládežníckymi reprezentantmi.

„Je veľkou výhodou, že tréner Rick Brooks pozná špecifiká nášho basketbalu, mentalitu a vie odhaliť talent, ktorý v sebe slovenský basketbal skrýva,“ ozrejmil prezident SBA Michal Ondruš.

Hlavnou misiou Američana je nastavenie tréningového procesu v kluboch vo vekových kategóriách od 12 do 14 rokov. Mladej generácii vysvetlí základné herné princípy a situácie. Taktiež chce svojich zverencov – chlapcov a dievčatá – pripraviť po fyzickej, mentálnej a emocionálnej stránke.

„Vo svojej trénerskej kariére sa venoval všetkým vekovým kategóriám. Od najmenších po dospelých. Jeho doménou je mládež a to je to, čo nás aktuálne zaujíma, a chceme na to upriamiť dôraz. Okrem odbornosti a skúseností ma na Brooksovi fascinuje entuziazmus a energia, ktorú prenáša na palubovku,“ priblížil šéf slovenského basketbalu.

Dlhodobý projekt

Rodák zo Severnej Karolíny navštevuje rôzne slovenské kluby a zúčastňuje sa regionálnych seminárov. Plánuje zorganizovať výberové kempy pre nádeje s cieľom identifikovať a čo najskôr podchytiť talenty.

„Je nesmierne dôležité začať spoločne pracovať a trénovať deti a mládež správne. Hoci som príchodu Ricka na Slovensko už nedával veľké šance, všetko sa zmenilo po júlovom osobnom stretnutí v športovej hale na Pasienkoch počas reprezentačného zápasu mužov. Myšlienka spolupráce a rozvoja slovenskej basketbalovej mládeže ho nadchla,“ pokračoval Ondruš.

Dlhodobý projekt pre mládež by mal časom priniesť výsledky v podobe skvalitnenia slovenských mládežníckych výberov, z čoho by v budúcnosti mali profitovať seniorské národné tímy. „Cesta je náročná a dlhá. Budeme potrebovať trpezlivosť, pochopenie a veľa energie,“ vyhlásila hlava SBA.

Basketbal sa inšpiroval hokejom

Americkou cestou sa vydal aj náš hokej, keď v roku 2017 angažoval Craiga Ramsayho. Ten skvalitnil slovenský káder a zlepšil výsledky na ostatných svetových šampionátoch. Pomohol nám aj vybojovať bronzovú medailu na zimnej olympiáde.

Celá situácia sa tak obdobne podobá aj na to, čo sa aktuálne deje v basketbale na Slovensku. Funkcionári veria, že niečo podobné odštartuje Brooks v mládežníckom basketbale.

„Áno, môžeme sa na to pozerať aj touto optikou. Skúsime veriť tomu, že Rick zanechá nemenej výraznú stopu v basketbale, ako sa to podarilo Craigovi v hokeji,“ doplnil Ondruš.