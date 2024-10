Basketbalisti Prievidze chcú na palubovke Kutaisi triumfovať, jednoduché to však nebude (video)

Hráči Prievidze vstúpia do druhej polovice skupinovej časti Európskeho pohára basketbalistov duelom na palubovke gruzínskeho tímu BC Kutaisi 2010 s cieľom udržať a upevniť si druhú priečku v tabuľke J-skupiny. Ak by Prievidžania zvíťazili, výrazne by tým zvýšili svoje šance na postup.

Ďalej sa okrem víťazom desiatich skupín dostane aj šesť najúspešnejších kolektívov z druhých miest. Zverenci trénera Sašu Jankoviča stále majú všetko vo svojich rukách.

„Myslím si, že s momentálnou bilanciou 2-1 môžeme byť veľmi spokojní. Všetko máme vo svojich rukách, do Gruzínska ideme bojovať o víťazstvo, ktoré by nám otvorili dvere k tomu, aby sme sami proti Botevgradu rozhodovali o postupe. Keby nám to niekto pred sezónou ponúkol, že sami budeme rozhodovať o svojom osude, tak by sme to brali všetkými desiatimi,“ povedal hlavný kouč slovenského družstva na oficiálnom webe najvyššej slovenskej súťaže.

Chcú hrať oveľa lepšie

Majstra Gruzínska už hráči Prievidze raz zdolali, v domácom prostredí triumfovali 77:69.

„Prvý zápas s Kutaisi bol veľmi špecifický, po väčšinu času hrali s vysokými hráčmi, čo nám spôsobovalo problémy. Pripravovali sme sa, ale úprimne, s takýmto štýlom basketbalu sme sa stretli prvýkrát. Dôležité bolo, že sme na nich našli recept a zvíťazili sme. V druhom zápase sa chceme prezentovať oveľa lepším basketbalom,“ uviedol krídelník Lukáš Bolek.

Hráči Kutaisi v predchádzajúcom súboji triumfovali v bulharskom Botevgrade a tiež si robia zálusk na druhú pozíciu hodnotenia.

„Kutaisi je veľmi tvrdý a skúsený súper, posilnili sa o dvoch Američanov. Nečaká nás nič ľahké. V Bulharsku sa im podarilo vyhrať, takže sú dobre naladení. Bude to tvrdý boj, asi to nebude o žiadnej kráse, ale o veľkej fyzickosti. Ten, kto bude bojovať viac, tak vyhrá. Prvý duel bol ťažký, pripravovali sme sa na dvoch zahraničných hráčov, ale ani jeden nenastúpil. Prekvapili nás tým, že takmer celý zápas hrali s troma až štyrmi pivotmi a veľa v zóne. Nám nepadali otvorené strely a zbytočne sme sa tak dostali do nervozity. Už vieme, čo nás čaká a akým štýlom musíme hrať. Verím, že sa dobre pripravíme a odovzdáme maximum, aby sme vyhrali,“ pokračoval kouč Jankovič.

Tréner šetril opory

Tréner prievidzského tímu mohol počas víkendu šetriť sily svojich zverencov v ligovom súboji proti Nitre.

„Cez víkend sme sa proti Nitre rozhodli ušetriť našich lídrov, keďže máme v tíme určité zdravotné problémy. Dali sme priestor širšej rotácii, niektorí chalani dostali veľkú minutáž a pomohli k víťazstvu. Myslím si, že to bolo veľmi dôležité, pretože nás čaká nabitý program – každé tri dni hráme a veľa cestujeme. Každý ušetrený, respektíve zdravý hráč je veľmi dôležitý,“ prezradil chorvátsky kormidelník na lavičke slovenského družstva.

Od začiatku s energiou

Jankovičov tím v tejto sezóne Európskeho pohára triumfoval v Bulharsku a rád by to zopakoval aj v stredu 30. októbra.

„Najdôležitejšie bude to, čo sa nám podarilo v Bulharsku, aby sme od prvej sekundy prišli s obrovskou energiou a koncentráciou. Vieme, že sú tvrdí a vysokí, takže nás čaká veľmi náročný a fyzický zápas. Ak ukážeme našu pripravenosť o každú loptu od prvej sekundy, tak verím, že na konci budeme oslavovať výhru,“ vyhlásil.

Súper hrozí aj spoza oblúka

Podľa krídelníka Boleka si slovenský zástupca v pohárovej Európe bude musieť dávať pozor na to, že veľmi veľa signálov súpera končí hrou jedna na jedna v podkošovom priestore.

„Všetci v tíme sú strelci, každý je nebezpečný spoza oblúka. Myslím si, že najdôležitejšie bude, aby sme čo najdlhšie a najpresnejšie dodržiavali všetky veci, na ktoré nás vynikajúco tréneri pripravili. V tomto smere odviedli skvelú robotu, pretože presne vieme, kde a ako nás budú chcieť atakovať. Dôležité bude začať s dobrou energiou, aby sa naša hra odvíjala od obrany a z nej pramenil útok. Keď dokážeme splniť tieto atribúty – energia, kvalitná obrana a útok, tak myslím si, že môžeme a verím, že aj prinesieme z Gruzínska domov víťazstvo,“ uzavrel Bolek.