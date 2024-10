Barcelona angažovala nového brankára. Bolo by to hlúpe odmietnuť, reaguje Szczesny (foto)

Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona potvrdil angažovanie bývalého poľského reprezentačného brankára Wojciecha Szczesného, ktorý má nahradiť zraneného Nemca Marca-Andrého ter Stegena.

Tridsaťštyriročný varšavský rodák Szczesny pritom iba v auguste odišiel do „futbalového dôchodku“ po odchode z talianskeho Juventus Turín.

Nebol si istý

Poliak teraz uviedol, že ponuku z Barcelony by bolo „hlúpe“ odmietnuť.

„Na začiatku som si nebol istý, či som pripravený na nové výzvy, ale potom som hovoril s rodinou a priateľmi. A všetci mi povedali, aké hlúpe by bolo, ak by som to neprijal. A súhlasil som s nimi,“ uviedol Szczesny.

Veľkú úlohu pri podpise zmluvy zohral aj Szczesného bývalý spoluhráč z poľskej reprezentácie Robert Lewandowski, ktorý pôsobí v katalánskom veľkoklube. Údajne bol prvou osobou, ktorá volala Szczesnému s otázkou, či by bol v hre jeho návrat z dôchodku.

Pre iný klub by to neurobil

„Marc-André Ter Stegen, jeden z kapitánov tímu, podstúpil operáciu po pretrhnutí šľachy v pravom kolene počas zápasu v španielskej lige a očakáva sa, že bude niekoľko mesiacov mimo hry,“ uviedol klub.

Miesto nemeckého gólmana v bránke zaujal jeho náhradník Iňaki Peňa, no tréner Hansi Flick vyjadril potrebu angažovania skúseného brankára.

„Je to veľmi krásny moment. Úprimne som bol pripravený na odchod do dôchodku a bol som šťastný. Neurobil by som to pre nikoho iného. Je to vzrušujúce, je to výzva pre mňa, a je to výzva, ktorú prijímam s veľkou energiou a nadšením. Som na to pripravený,“ uviedol Szczesny.

Skúsenosti má habadej

FC Barcelona sa s Poliakom dohodol, že v klube zostane do konca sezóny. Szczesny sledoval zápas Ligy majstrov, v ktorom FC Barcelona zdolal švajčiarsky Young Boys Bern hladko 5:0, z VIP sekcie na Olympijskom štadióne na Montjuicu.

Szczesny vo farbách reprezentácie Poľska odchytal 84 zápasov, nechýbal ani na tohtoročnom Eure.

Zúčastnil sa na dvoch svetových šampionátoch a dovedna na štyroch majstrovstvách Európy.