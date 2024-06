Superliga dostala ďalší tvrdý úder, proti projektu je už aj Juventus Turín. Zostali iba Real Madrid a FC Barcelona

Projekt európskej futbalovej Superligy dostal v sobotu ďalšiu ranu po tom, ako sa taliansky gigant Juventus Turín rozhodol opäť pripojiť k Európskej asociácii klubov (ECA), ktorá vystupuje proti kontroverznej odštiepeneckej súťaži.

Tucet elitných klubov z Anglicka, Španielska a Talianska v apríli 2021 predstavil konkurenčný projekt voči Lige majstrov pod hlavičkou UEFA.

Predseda asociácie má radosť

Po vlne kritiky „vycúvalo“ prakticky okamžite až deväť účastníkov – šesť z Anglicka, dvaja z Talianska a jeden zo Španielska, pričom zástancami projektu zostali iba Real Madrid, FC Barcelona a Juventus Turín.

„Sú späť. Je to skvelé,“ povedal predseda ECA Nasser Al-Khelaifi v súvislosti s rozhodnutím Juventusu Turín. „Klub má úžasnú históriu. Sme hrdí, že sú späť vo svojej rodine. Pozývam aj ostatných, aby sa vrátili,“ dodal funkcionár parížskeho Saint-Germain.

Po najnovšom rozhodnutí turínskej „starej dámy“ tak zostalo v projekte Superligy osamotené už len španielske duo. Al-Khelaifi tvrdí, že by mal radosť, ak by sa aj Real Madrid a FC Barcelona zachovali ako Juventus. Podľa neho súťaž s dvomi tímami „nemá zmysel“.

Dvadsať zápasov pre dva tímy

„Môžu hrať dva tímy, doma a vonku, dvadsať zápasov? Nie je to v záujme nikoho. Dnes idú proti svojim vlastným záujmom. Včera som počul o láske medzi Realom Madrid a Ligou majstrov. Na druhej strane chcú zničiť LM,“ povedal Al-Khelaifi a dodal, že by privítal diskusiu o opätovnom vstupe španielskych gigantov do ECA.

„Je to naozaj dôležité pre nás aj pre nich,“ povedal.