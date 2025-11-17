Značka DS priniesla dva nové modely: N4 a N8 sú zaujímavé duo - FOTO

DS N4 je pokračovateľom modelu DS4. DS N8 zas pokračuje v myšlienke vlajkovej lode značky, ktorú doteraz predstavoval model DS9. Písmeno N v názve modelov znamená „číslo” respektive Numero, number. N4 a N8 sa tak podľa nového názvoslovia označujú ako DS číslo 4 a DS číslo 8.
Kým N4 je primárne spaľovacím vozidlom, crossover zvaný N8 je (zatiaľ) čisto elektrickým vozidlom. Obe autá sme si mohli detailne obzrieť a „ohmatať” počas prezentácie v DS Store v Lamači v Bratislave.
DS N8
DS N8 je nový elektrický crossover, ktorý by mal byť moderným predstaviteľom segmentu sedanov. Keďže však nie je ani sedan a ani SUV, ide aj o karosársky zaujímavé vozidlo. Okrem toho, že je zaujímavé dvojfarebným lakom a nadmieru špecifickým dizajnom s viditeľnou snahou o prémiovú výnimočnosť. Model má najbližšie k tomu, čo dnes voláme SUV Coupe, avšak automobil nemá ambíciu byť SUV v zmysle vysokej hranatej škatule.
Celkom blízko je tiež oslovenie fastback, ktoré používa koncernový príbuzný menom Peugeot 4008, avšak toto auto je v porovnaní s Peugeotom o riadny kus hmoty väčšie a masívnejšie. Nuž, nazvime to ako chceme, vzadu sa nachádza poriadne veľký batožinový priestor s vekom otváraním v štýle liftbacku. Skrátka auto, ktoré má v sebe všetko a má to iba na jednej adrese.
DS N8 naživo
Model pôsobí vďaka dvojfarebnej vysokolesklej karosérii ešte väčší, než v skutočnosti je, no možno za to môže aj priestor štandardného showroomu, v ktorom sme si auto mohli prehliadnuť. Dvojfarebné karosérie ponúka veľa značiek aj k výrazne lacnejším modelom, no tu nejde o kombináciu strechy s karosériou, alebo iného dielu so zvyškom a kontrastným lakovaním. Tu je kontrast naprieč celým autom a pôsobí to podobne ako v prípade modelov Maybach.
Auto sa vyznačuje obdivuhodne dlhou a vyvýšenou kapotou, už to samotné pridáva značnú noblesu. K tomu veľké disky kolies a čierne lemy blatníkov i klasická čierna spodná časť karosérie zas auto opticky zdvíhajú a naznačujú príslušnosť k vyvýšeným skoro-terénnym automobilom. Model na obrázok nepôsobí tak vysoký, ako je naživo. 1574 mm základnej výšky nie je málo. Celková dĺžka je 4834 mm, rázvor 2904 mm a šírka so zrkadlami 2099 mm. Skrátka riadny kus auta s typickými francúzskymi dizajnovými riešeniami a kolesami v rohoch karosérie.
Auto pôsobí svalnato, ale tiež elegantne vďaka líniám v zadnej časti napružene. Akoby sa chystalo vyskočiť vpred. V kabíne si tradične možno vybrať z viacerých farebných a materiálových variácií palubnej dosky, čalúnenia sedadiel i dverí, no individualizácia siaha ešte ďalej. Model mal v kabíne interiér Nappa v hnedej Alezan v kombinácii so striebornými doplnkami. Posúďte sami, či to vyzerá dobre. Obklopujúci pocit za volantom a rafinované triky navodzujúce prémiový dojem.