Kia K4 je na Slovensku a chce pokoriť Octaviu. Viac priestoru, lepšia výbava – FOTO

Kia K4 je nový zástupca v segmente C, v ktorom mala Kia doteraz model Ceed. Ten postupne končí vo všetkých svojich karosárskych verziách s výnimkou modelu XCeed. Pre ten zatiaľ značka náhradu nemá.
Model K4 sa narozdiel od rodiny Ceed nevyrába na Slovensku ale v Mexiku. Ako prvý na náš trh prichádza hatchback s proporciami, ktoré v tomto stále silnom európskom segmente nie sú bežné. Neskôr dorazí aj predĺžená verzia Sportswagon. Práve ňou chce Kia vyzvať Octaviu, no nielen ňou.
Kiu Ceed bude ťažké prekonať
Kia Ceed bol vo všetkých doterajších generáciách čisto európsky a čisto slovenský model. U zákazníkov si práve týmto modelom a azda tiež modelom Sportage získala svoje renomé a dôveru zákazníkov. Už len z tohto hľadiska má pred sebou model K4 mimoriadne ťažkú úlohu.
No zároveň mu to Ceed pred odchodom vôbec neuľahčil, keďže sa v ostatnom období úspešne bil o korunu lídra celého segmentu symbolicky práve proti Octavii. Kii sa podarilo za ostatné dva roky každý rok umiestniť na trh cez 4300 modelov vo všetkých karosárskych verziách.
Predaj jazdených áut v októbri narástol o viac ako 20 percent, bol najsilnejší za posledných päť rokov
Za dokončených desať mesiacov tohto roku pritom majú všetky Ceedy narátaných už 3873 predaných modelov a je pravdepodobné, že aj toho roku padne spomenutá méta. Napriek tomu, že model je už v dopredaji a jediné auto, ktoré sa dá objednať do výroby je práve crossover XCeed.
Mohli by sme Kii v konkurenčnom boji vyčítať, že proti dvom karosériám Octavie si pomáhala doteraz až štyrmi karosériami Ceedu naprieč segmentami, no v konečnom dôsledku z takejto ponuky karosérii aj tak najviac profitoval zákazník, ktorý si mohol vybrať presne také auto zo Žiliny, aké mu sedelo najviac. Navyše po novom bude nástupca modelu vyzývať veľké mená segmentu už len v dvoch verziách – ako hatchback a ako kombi/sportswagon.
Kia K4 – silné globálne meno
Ako zaznelo na prezentácii k oficiálnemu vstupu modelu na náš trh, rodina automobilov K je po celom svete zabehnutá a iba v Európe tu rodina absentovala. Kia K4 je globálny model a Kia sa rozhodla, že v turbulentných časoch so sprísňujúcimi emisnými normami v Európe zvlášť je jednoducho neefektívne stavať riešenie čisto pre Európu, keď tu má podobne orientovaný produkt, ktorý vyhovuje celému svetu.
Zvlášť v situácii, keď v Európe potrebuje značka produkovať elektromobily a zvlášť keď celý segment C s prívlastkom nízke vozidlá už má to najlepšie obdobie za sebou a rásť už nebude. Model K4 tak Európa zdieľa nielen s USA, ale aj s ďalšími svetovými trhmi.
Jeho hlavnou devízou v porovnaní so Ceedom je zvýšená celková dĺžka, zvýšený rázvor a s tým súvisiaci zvýšený priestor na nohy zadných pasažierov. A skutočne, po nasadnutí do vozidla v štýle sám za seba, sme sa usadili so sedadlom vodiča nastaveným na svoju výšku (192 cm) úplne bez problémov.
Pozitívom tiež je, že K4 je v porovnaní so Ceedom aj širšia a tých zhruba 5 cm vie pomôcť ku komfortnému sedeniu hneď trojici zadných pasažierov. A ak by aj vzadu sedeli len dvaja, so stredným operadlom slúžiacim ako lakťová opierka sú pripravení na veľmi príjemnú cestu.