Toyota C-HR+ prichádza. Novinka doplní populárne hybridy. Pridá viac priestoru a výkonu - FOTO

Toyota C-HR+ je nový doplnok pre modelový rad C-HR. Je väčšia ako hybridné modely a je tiež čisto elektrická. Stojí na platforme e-TNGA, ktorú zdieľa s modelmi ako bZ4X. V porovnaní s ostatnými na platforme je však menším autom. I tak ale vo výpočte áut s menom C-HR stojí na vrchole. Nielen veľkosťou, aj výkonmi.
Toyota C-HR a jej nové Plus
Toyota C-HR je jedným z najrozšírenejších crossoverov na našom trhu. Obzvlášť s hybridným pohonom, ktorý Toyota montovala do svojich modelov dávno predtým, než tak začal robiť zvyšok štartového poľa. Jedným z najľahšie zapamätateľných hybridov bola už od roku 2016, keď na svetové trhy prišla prvá generácia.
Toyota Hilux 2026 – deviata generácia prichádza aj ako električka. Naftu ale z ponuky nevypustí – FOTO
Model okamžite zaujal mimoriadne špecifickým dizajnom s utajenými zadnými dverami a kľučkami zadných dverí až na úrovni strechy. Model bol v čase svojho príchodu na trh ponúkaný aj s benzínovým turbomotorom, avšak v druhej generácii, ktorú poznáme od roku 2023 už čisto spaľovacie motory pri modeli C-HR nenájdete. Pod prednou kapotou vozidla sa odvtedy nachádzajú len tri hybridné systémy. Základný, výkonný a plug-in hybridný.
C-HR znamená high-rider v segmente C. Ide teda o crossover s karosériou SUV Coupe, ktorý si v Európe našiel veľa hrdých majiteľov. Toyota neskôr C-HR doplnila segment C-SUV (alebo C2) o praktickejšie alterego zvané Corolla Cross. Kto teda chcel hybridnú dizajnovku, bral C-HR, kto chcel kompaktné rodinné vozidlo s hybridom, zaobstaral si Corollu Cross. Túto jednoduchú schému teraz trošku rozčerí práve C-HR+.
Praktické SUV Coupe: oxymoron alebo realita?
To plus v názve modelu C-HR+ hovorí o „pridanej všestrannosti a praktickom charaktere.” Nech už to znamená čokoľvek, isté je, že C-HR+ je od štandardných C-HR dlhšie o 158 mm, širšie o 38 mm, vyššie o 31 mm a rázvor je dlhší o 110 mm. Vonkajšie proporcie sa pochopiteľne prejavia aj v interiéri.
Plus má o 60 mm dlhší batožinový priestor, má tiež 900 mm vzdialenosť medzi radmi sedadiel a má o 52 litrov väčší kufor. Je to skrátka výrazne priestrannejšie vozidlo s dĺžkou 4520 mm a kufrom s objemom 416 litrov, pričom jeho kapacitu neovplyvňuje motorizácia ako je to v prípade oboch spomenutých spaľovacích modelov.
Nová Toyota Corolla má byť revolučná. Dizajnom to len začína - FOTO
Keď si do vozidla sadnete, priestrannejšia a aj vzdušnejšia kabína sú zrejmé okamžite. Vodičovu pravú nohu sice bude ovplyvňovať široký stredový panel, ale nie toľko ako by to urobil stredový tunel v iných vozidlách. Vzadu je kabína taktiež priestrannejšia a aj vysokí si sadnú pohodlne.
Vzdušnosti zas pomáha panoramatické strešné okno a sivý interiér. Zákazníci si budú môcť vybrať aj klasický čierny, no svetlé sivé odtiene autu svedčia. Zaujímavý je tiež povrch sedadiel. Tie sú čalúnené špecifickou PET tkaninou (recyklované PET vlákno). Pôsobí ako niečo medzi koženou usňou a jemne tkaným mikrovláknom.
Zatiaľ bez cien
Toyota auto odpremiérovala, no ceny chce zverejniť až v decembri. Prvé klientské kusy by sa u nás mali objaviť začiatkom budúceho roka. Toyota chce na toto batériové vozidlo prilákať zákazníkov ponukou troch úrovní výkonu, dvomi kapacitami batérie a aj verziou s pohonom všetkých kolies. Všetky pohonné jednotky pritom majú k dispozícii ťažné zariadenie, iba tá najmenej výkonná však ťahať bremeno nemôže. Môže však na guli voziť bicykle.
Crossover menom Aygo X prichádza na Slovensko s hybridom a s peknými cenami - FOTO
Najsilnejšie AWD s výkonom 343 koní (252 kW) a 77 kWh baterkou zvládne utiahnuť 1500 kg. Dojazd je v ideálnom prípade 450 km (určite nie s nákladom). 77 kWh baterku kúpite ešte aj s menším výkonom a pohonom len prednej nápravy s výkonom 165 kW. 57,7 kWh baterka ponúkne výkon FWD motora 123 kW. Toyota na batérie vozidla poskytne 10 ročnú záruku alebo 1 000 000 kilometrov.
Svoju devízu v podobe spoľahlivosti chce takýmto spôsobom preniesť aj do elektrickej doby. Zaujímavosťou je tiež zobrazovanie aktuálneho maximálneho stavu nabitia (zostatková kapacita batérie) pri každej jazde priamo na prístrojovom paneli. Pre lepšie zdravie baterky auto ponúkne aj nastaviteľný predhrev pred nabíjaním.