Zákon ministerstva vnútra dostal zelenú, má zaviesť opatrenia na zníženie počtu áut bez PZP na cestách

Štát chce zefektívniť kontrolný a sankčný systém povinného zmluvného poistenia a zaviesť opatrenia na zníženie počtu áut bez povinného zmluvného poistenia na cestách. Vyplýva to z nového zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s nepoistenými vozidlami.
Zákon, ktorý v stredu schválila vláda, má za úlohu spresniť aktuálne znenie príslušných právnych predpisov na základe skúseností a podnetov z aplikačnej praxe a zefektívniť vymáhanie pokút v rámci súčasného systému povinného zmluvného poistenia, ktorý podľa ministerstva vnútra dostatočne nereflektuje stav reálne existujúcich motorových vozidiel v premávke, čo negatívne vplýva na presnosť databázy evidencie vozidiel. Navyše, existujúci stav v evidencii vozidiel podľa rezortu neprimerane zaťažuje okresné úrady a poisťovne neaktuálnymi údajmi.
„Podľa záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR by v prípade adekvátneho konania okresných úradov v udeľovaní pokút a sankcionovaní nepoistených osôb boli príjmy štátneho rozpočtu za kontrolované obdobie šiestich rokov vyššie o 103 762 080 eur, čo predstavuje nadmerne vysoké rozpočtové straty,“ zdôraznil rezort vnútra.
Úprava sankčného mechanizmu
Ministerstvo konkrétne navrhlo v prípade porušenia povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu z povinného zmluvného poistenia zefektívniť úpravu sankčného mechanizmu ukladania a vymáhania pokút okresnými úradmi.
Autá bez PZP neprejdú technickou ani emisnou kontrolou, návrh ministerstva chce radikálne znížiť počet nepoistených vozidiel
„Pokuta sa bude ukladať osobe, ktorá nemá uzavreté poistenie zodpovednosti na dané motorové vozidlo viac ako 30 dní, a to na každé motorové vozidlo, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Výška pokuty pre jednotlivé motorové vozidlá sa bude odvíjať od parametra, ktorým je najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť motorového vozidla,“ uviedol rezort.
Zefektívnenie ukladania pokút
V rámci zákona sa tiež navrhuje zefektívnenie ukladania pokút v rozkaznom konaní, obdobne ako je to aj pri niektorých iných priestupkoch v cestnej premávke. „Navrhovaná úprava zjednoduší prácu okresným úradom, ktoré podľa súčasnej právnej úpravy kapacitne nestíhajú efektívne ukladať a vymáhať pokuty. Rozkazné konanie je možné aplikovať pri ukladaní pokút, kde je nepochybne zistené porušenie povinnosti,“ uviedol rezort vnútra.
Pri úhrade pokuty sa umožní osobe, ktorej bola pokuta uložená, svojim aktívnym prístupom ovplyvniť konečnú výšku pokuty tým, že ak do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí 2/3 z uloženej výšky pokuty, bude sa táto považovať za uhradenú v plnej výške.
„Rovnako tak sa za pokutu uhradenú v plnej výške bude považovať aj úhrada 1/3 uloženej pokuty do 15 dní od doručenia rozkazu, ak v lehote týchto 15 dní bude uzavreté poistenie zodpovednosti alebo sa preukáže, že v tejto lehote prišlo k zániku povinnosti uzavrieť poistenie zodpovednosti (napr. vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo jeho vyradením z cestnej premávky),“ dodalo ministerstvo.