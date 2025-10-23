Autá bez PZP neprejdú technickou ani emisnou kontrolou, podľa ministerstva vnútra pôjde o jednorazové hromadné vyradenie

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý má zefektívniť systém povinného zmluvného poistenia (PZP) a radikálne znížiť počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke.
Ako rezort v tejto súvislosti informoval, nové pravidlá umožnia vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené PZP. Autá bez PZP už po novom neprejdú technickou ani emisnou kontrolou.
Databáza vozidiel
„Návrh zákona vypracoval rezort vnútra v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom dopravy SR v nadväznosti na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v oblasti sankčného systému PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600-tisíc nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300-tisíc z nich sa aktívne používa v cestnej premávke,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Prvým krokom bude podľa neho vyčistenie databázy evidencie vozidiel.
„Pôjde o jednorazové hromadné trvalé vyradenie z evidencie tých vozidiel, ktoré nebudú mať uzatvorené PZP viac ako 24 mesiacov. Je totiž vysoký predpoklad, že reálne už tieto autá neexistujú. Držitelia budú predtým upovedomení, že ich vozidlo nie je evidované ako poistené a má sa z tohto dôvodu vyradiť,“ vysvetlil hovorca. Obdobný postup sa podľa neho uplatní aj voči vozidlám, ktoré sú dlhodobo, teda najmenej 24 mesiacov, dočasne vyradené z evidencie po uplynutí pôvodne nahlásenej lehoty.
Automatizovaný spôsob kontroly a pokuty
Novinkou podľa ministerstva vnútra bude zavedenie tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla za PZP, čo umožní automatizovaný spôsob kontroly a ukladania pokút. „Okresné úrady budú ukladať pokuty na základe dát zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Pokuta sa bude pohybovať od 120 do 900 eur podľa hmotnosti vozidla a držiteľovi bude uložená v prípade, že vozidlo bude bez uzatvoreného PZP viac ako 30 dní,“ zdôraznil Neumann.
Výška pokuty sa podľa neho zníži o tretinu, ak držiteľ vozidla pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu. Za to isté vozidlo bez PZP bude zároveň možné ukladať pokutu opakovane, konkrétne každých 150 dní, a to v dvojnásobnej výške.
Rezort tiež zavádza kontrolu PZP aj v rámci staníc technickej a emisnej kontroly. „V praxi to bude znamenať, že nepoistené vozidlo neprejde technickou a emisnou kontrolou. Poisťovne budú mať povinnosť poskytovať informácie o uzatvorení PZP Slovenskej kancelárii poisťovateľov bez zbytočného odkladu, aby dáta, z ktorých sa vychádza pri kontrole a sankcionovaní, boli vždy čo najaktuálnejšie a presné,“ informoval Neumann.
Účinnosť zákona
Doplnil, že nová funkcionalita v evidencii vozidiel, konkrétne označovanie vozidiel ako nepoistených, zvýši okamžitú informovanosť kontrolných orgánov priamo na ceste.
Navrhovaná účinnosť zákona je podľa Neumanna od 1. marca 2026 okrem ustanovení o objektívnej zodpovednosti, označovaní nepoisteného vozidla v evidencii vozidla a kontrole PZP v rámci technickej a emisne kontroly, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2026.
„Zmeny sa dotknú spolu troch právnych predpisov: zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zákona o cestnej premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke,“ dodal hovorca rezortu vnútra.