Renault ukáže už o pár dní v Mníchove Clio 6. generácie. Pridá k nemu zopár pokladov – FOTO

Aj francúzska automobilka Renault sa chystá na podujatie IAA Mobility 2025, ktoré začne už o niekoľko dní v Mníchove. Svoju svetovú premiéru tam zažije už 6. generácia modelu Renault Clio.
Originálny stánok značky bude navyše doplnený modelmi a konceptmi symbolizujúcimi nový Renault. Na stánku Renaultu bude od 8 do 14. septembra k nahliadnutiu ako Renault 5 a 4, tak Renault 5 Turbo 3E, či Renault Embleme a samozrejme nové Clio.
6. generácia modelu Clio po 35 rokoch od príchodu prvej
Kompaktný hatchback v roku 1990 nahradil model Renault 5 a teraz sa chystá na roky koexistencie práve s autom, ktoré kedysi nahradil. Kým však Renault 5 je elektrický, Renault Clio by mal byť spaľovací, respektíve spaľovací, ale elektrifikovaný. Predpokladom je, že nové Clio bude výhradne hybridné, no všetko bude záležať na konkrétnych trhoch.
Najmä mimo EÚ, respektíve na jej okraji je celkom možné, že minimálne dočasu budú k dispozícii aj motorizácie v čisto spaľovacej podobe, respektíve v “hybride” kombinujúcom benzín a LPG podobne ako je to pri modeloch Dacie. Nová norma príde až o rok, takže ktovie.
Rovnaká platforma, nové možnosti
Model by nemal mať výrazne odlišné vonkajšie proporcie, stáť bude na rovnakej CMF-B platforme, ktorá mimochodom zdieľa až 70 percent komponentov s čisto elektrickou platformou AmpR, na ktorej stojí spomínaný Renault 5. Pointou generačnej výmeny je výrazne vyhľadený dizajn s čistými plochami, bez ostrých prelisov a s krivkami, ktoré dnes už bývalý šéfdizajnér Renaultu van den Acker opísal ako latino krivky.
Skrátka, cieľom je, aby sa auto výrazne odlišovalo od ostatných v segmente práve cez emocionálny a ľahko rozpoznateľný dizajn. Druhou časťou generačnej zmeny je plné spojenie s platformou Android Automotive a integrácia funkcionalít Google priamo do infotainmentu auta.
Očakávajte tak výrazne odlišnú kabínu s veľkými zobrazovacími plochami, služby Googlu, rýchlu odozvu systému, hlbokú integráciu smart zariadení, no a samozrejme výrazne vyššiu mieru zapojenia cirkulárnej ekonomiky, teda recyklovaných a ľahšie recyklovateľných materiálov. Odborníci tiež očakávajú zníženie hmotnosti /pri zachovaní, či zvýšení tuhosti a bezpečnosti/ vozidla v prospech vyššej efektivity hybridných pohonov.
Renault Embleme
Model Clio okrem už sériovo vyrábaných modelov Renault 4 a 5 a športového Renaultu 5 Turbo 3E budú na podujatí IAA Mobility v Mníchove sprevádzať aj unikátnejšie vozidlá. Tým, ktoré sa do výroby ešte ani nechystá je koncept Renault Embleme. Ten je zaujímavý ako ukážkou budúceho dizajnu, no najmä dramatickým znížením emisnej stopy vozidla a to v ponímaní – od kolísky po truhu, či v tomto prípade od vyťaženia až po recykláciu.
Model je ukážkou toho, kam až sa dá pri materiáloch a výrobných procesoch zájsť smerom k zníženiu záťaže výroby vozidla na životné prostredie. Konkrétne má byť model Embleme až o 90 percent menšou záťažou pre životné prostredie ako napríklad Renault Captur vyrobený v roku 2019. Samozrejme tých 90 percent je meraných v ekvivalente CO2 emisií, ktoré výroba a využívanie vozidla prinesie. Presné čísla Renault rátal pri používaní vozidla 15 rokov a 200-tisíc km.
Pri elektromobile však platí, že čím dlhšie sa bude využívať, tým menšiu má uhlíkovú stopu. Nuž ale pri tomto bode existencie by Embleme zabral 5 ton CO2 ekvivalentných emisií. Súčasný Renault Megane E-Tech (elektrický) má toto číslo na úrovni 25 ton. Spomínaný Renault Captur 2019 je na čísle 50 ton. Z toho vyplýva nielen to, že elektromobil má výrazne nižšie emisie počas celého života, ale aj to, že sa dajú ešte výrazne znížiť. Cieľom Renaultu je byť do roku 2040 CO2 emisne neutrálnym výrobcom.
Recyklovať všetko
Až 50 percent všetkých materiálov tvoriacich toto 4,8 metra dlhé auto v karosérii “shooting brake” je už recyklovaných a 100 percent všetkých materiálov môže byť recyklovaných po skončení života vozidla. Samozrejme, Embleme je čisto elektrickým vozidlom s výrobou takmer úplne lokalizovanou vo Francúzsku a komponentmi od francúzskych dodávateľov.
Model má na svedomí elektrická vetva Renaultu Ampere. Konštruktérom sa vďaka snahe čo najviac znížiť emisnú stopu vozidla, a tým pádom aj čo najviac znížiť hmotnosť vozidla, podarilo dosiahnuť úroveň pohotovostnej hmotnosti 1.8 tony. Ruky k dielu pripojili výrobcovia ako ArcelorMittal so svojimi novými čiastočne recyklovanými oceľami a ekologickejšou výrobou, ďalej Autoneum so svojimi izolačnými recyklovanými materiálmi, či Dicastal s hliníkovými diskami s nízkou hmotnosťou – 16,5 kg s podielom recyklovaného hliníka na úrovni 70 percent.
Inak využitie recyklovaného hliníka je mimoriadne efektívny spôsob úspory emisnej stopy, keďže získavanie pôvodného materiálu je energeticky extrémne náročné, na rozdiel od recyklácie. Navyše hliník recykláciou nestráca nič zo svojich pôvodných vlastností a dá sa recyklovať donekonečna.