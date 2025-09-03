Audi predstavilo nové SUV Coupé - Q3 Sporback - FOTO

Tretiu generáciu kompaktného a mimoriadne úspešného modelu menom Audi Q3 sme predstavovali pred niekoľkými mesiacmi. Teraz prišiel rad na alternatívnu karosériu toho istého modelu. Audi Q3 Sportback je založený na druhej generácii modelu Q3 a ide celkovo o druhú generáciu Q3 v štýle SUV Coupe.
Kým pri minulej generácii príchod verzie Sportback trval rok od uvedenia štandardnej karosérie, v prípade tretej generácie si konštruktéri dali záležať, aby alternatíva prišla skôr. Nemožno sa tomu čudovať, veď model Q3 je jedným z historicky najlepšie predávaných Audi a presne také auto značka so štyrmi kruhmi potrebuje. Q3 Sportback tak zažíva generačnú výmenu po zhruba šiestich rokoch.
Zmena už od prvého stĺpiku
Aj keď by sa mohlo zdať, že model Q3 Sportback má vymenené prakticky len veko kufra, nie je to tak. Vozidlo disponuje plynulo sa zvažujúcou líniou strechy, ktorá je odlišná už od A-stĺpiku. Línia strechy je nižšia o 29 milimetrov, čo autu dáva zreteľne športovejší charakter.
Zmeny možno badať aj na celej zadnej časti vozidla, kde sú dizajnové prvky väčšmi pritlačené k sebe. Sploštený zadok tak paradoxne zvýrazňuje ako pevnú líniu podčiarkujúcu združené svetlomety, tak spodný športový nárazník. Toto celé umocňuje S-line, ktorá mení ako predný, tak i zadný nárazník.
Inak sú rovnaké
Model Q3 Sportback je k dispozícii v jedenástich farbách rovnako ako štandardná Q3. Disky kolies s novými úpravami môžu mať rozmer od 17 do 20 palcov, pričom verzia Sportback je už štandardne na 18-palcových zliatinových kolesách. Sportback sa okrem športovejšieho zjavu môže pochváliť aj lepšou aerodynamikou.
I keď nie v porovnaní s Q3, medzigeneračne je auto schopné svišťať vzduchom s nižším odporom. Súčiniteľ odporu vzduchu je v tomto prípade rovnakých 0,30 ako v prípade štandardnej Q3. Zaujímavé je, že Coupe sa nevie pochváliť lepšou efektivitou a v porovnaní plug-in hybridných verzií dodá o 1 kilometer nižší dojazd ako obyčajná Q3. Príbeh modelov Enyaq a Enyaq Coupe sa tak v tomto prípade neopakuje.
Model Q3 Sportback má celkovú dĺžku 4531 mm, šírku 1859 mm a rázvor 2681 mm. Audi zatiaľ presne nešpecifikovalo celkový objem batožinového priestoru, no keďže rozdiel medzi autami je len na úrovni strechy, samotná využiteľná kapacita pod plató by mala byť identická ako pri Q3. To znamená 488 litrov v základe.
Štandardná Q3 má posuvné zadné sedadlá, takže objem v jej prípade môže narásť na 575 litrov, podobné by to malo byť aj pri modeli Sportback. Rozdiel je v celkovom objeme rátanom až po strechu. Tu jasne vedie štandardná Q3. Ponúkne 1386 litrov voľného objemu, kým Q3 Sportback o takmer stovku menej – 1289 litrov. Obe karosárske verzie utiahnu do 2100 kq.
Technológie až na prvom mieste
Nové modely Audi od tých starších neodlišuje až tak dizajn, i keď aj tu možno hovoriť o evolúcii. V oblasti technológií však môžeme písať o revolučných zmenách, konkrétne pri infotainmente. Ten je založený na systéme Android Automotive OS. Čoraz širšie prijímané riešenie tak majiteľom Audi umožní využívať aplikácie tretích strán dostupné cez obchod ako sú Youtube a podobne.
Výhodou integrácie systému do auta je, že apky môžete používať aj bez pripojenia smartfónu. Waze napr. čerpá info o polohe priamo z auta a nie je závislý od telefónu, čo sa môže hodiť v mnohých prípadoch. Výhodou je tiež integrácia umelej inteligencie (UI-AI) do funkcií hlasového asistenta. Ten sa teda vie učiť a vie aj lepšie komunikovať.
Audi však nepíše nič o Chate GPT, takže tu možno očakávať umelú inteligenciu založenú na riešení od Googlu (Gemini). V kabíne treba ešte spomenúť MMI panoramatický displej, chladenú bezdrôtovú nabíjačku smart zariadení, či audiosystém Sonos a vylepšené ambientné osvetlenie. Zvonku sú to najmä OLED svetlá a Matrix LED predné svetlomety pozostávajúce z 23 segmentov na každej strane.
Ponuka motorov rovnaká ako pri Q3
Q3 Sportback má v technických údajoch motorizácie, ktoré majú jedno spoločné – štvorvalce. Model nie je dostupný ako elektrický, takže vrcholom elektrifikácie je e-Hybrid založený na 1,5 litrovom turbomotore v kombinácii s elektromotorom. e-Hybrid dodá 118 kW WLTP elektrického dojazdu a je zároveň najvýkonnejší model (zatiaľ) v ponuke.
Jeho 200 kW systémového výkonu na prednej náprave znie ako dosť, no verzia TFSI 195 s pohonom Quattro znie predsa o kúsok zaujímavejšie, aj keď má o 5 kW nižší výkon. Má však dvojliter, pohon všetkých kolies a zrýchlenie z 0 na 100 km/h lepšie o 1,1 sekundy (5,7 s). Zaujímavé je, že maximálna rýchlosť tejto verzie je 240 km/h a ide o rýchlosť elektronicky limitovanú. Doteraz najvýkonnejšie Audi vozidlá ponúkli 250 km/h. e-Hybrid má taktiež limitovanú rýchlosť – na 215 km/h.
Quattro ponúkne aj verzia motora s rovnakým objemom avšak výkonom o 45 kW nižším (TFSI 150). S pohonom predných kolies sú ako 1,5 TFSI a aj 2,0 TDI s výkonom zhodne 110 kW. Všetky verzie majú výhradne automatické prevodovky. Nové Audi Q3 pôjde na trh v novembri a cena v Nemecku štartuje na úrovni 46 600 eur, čo je o necelých 2000 eur viac ako „bežná” Q3. Model sa naďalej vyrába v maďarskom závode Gyor.