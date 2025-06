Veselá Micra od Nissanu je späť a je celkom nová. Vie aj žmurkať - VIDEO, FOTO

Nissan predstavil piatu generáciu modelu Micra. Klasický zástupca segmentu B prichádza celkom nový a výhradne elektrický.

Nová Micra stojí na novej zdieľanej platforme AmpR určenej pre malé autá. Platformu zdieľa s Renaultom 4 a 5, pričom s päťkou zdieľa viac ako len technológie. Dôkladný pohľad odhalí, že autá majú s výnimkou dizajnu spoločné prakticky všetko.

Nissanu sa ale podarilo vyhradiť si pre svoje malé auto vlastný dizajn. Micra patrila v Európe vždy k populárnym autám, no ostatná hranatá prísna generácia až tak úspešná nebola a pred nejakým časom potichu odišla z ponuky značky aj u nás. Nová Micra svojimi oblými tvarmi a sympatickou vizážou nadväzuje skôr na staršie mestské a takmer vyslovene ženské Micry z minulosti.

Micra dokáže so svojimi svetlami dokonca žmurknúť. Tak sa totiž nazýva vítacia sekvencia, ktorú auto pustí, keď sa s kľúčom priblížite a auto odomknete. Impulz prechádza z jednej strany auta na druhú a zasa späť a pripomína žmurknutie očami.

Crossover? Nie, ale nastupovanie nebude ako do športového auta

Nissan sa v tlačovej správe snaží svoje nové auto prepojiť s SUV modelmi. Túto tézu stavia na vysokom postoji auta s vyššou líniou okien. K prepojeniu s modernými SUV autu pomáhajú aj výhradne 18-palcové disky kolies, ktoré zvýrazňujú postoj vozidla i jeho bacuľaté tvary a rozmery. Auto skutočne chce ponúknuť posed ala SUV. Vodič i posádka sedia o niečo vyššie, než by sedeli v bežnom malom aute v nedávnej minulosti.

Vzpriamenejší posed je zároveň aj cestou k pocitovému zväčšeniu kabíny. No kabína je vzhľadom na vonkajšie rozmery prekvapivo veľká aj preto, ako je auto postavené. Aj keď nemá na dĺžku ani 4 metre, štvoricu ľudí ľahko odvezie a aj ich batožinu vďaka 326 litrovému kufru.

Môže za to posunutie kolies na kraje karosérie a aj zmenšenie nosa. Ten nemusí skrývať nespratný spaľovací motor s prevodovkou, skrýva “len” kompaktný elektromotor s príslušenstvom a samozrejme deformačné zóny. Renault 5 získal v nárazových skúškach EuroNCAP 4 hviezdy z piatich, čo je na malé auto pri dnešných sprísnených testov veľmi dobré skóre.

Google aj pekné kilowatty

V kabíne nájdete množstvo eko materiálov ako i veľké displeje s uhlopriečkou cez 10 palcov. Jeden priamo pred vodičom ako digitálny prístrojový štít a druhý ako dotykový displej infotainmentu. NissanConnect je v Micre spojený so službami Googlu (prekvapilo by nás, ak by celý systém nefičal na Androide), no Nissan tvrdí, že služby Googlu integroval do svojho rozhrania.

Nech je to ako chce, Google Maps slúžia ako podklad pre navigáciu a keď v Micre skríknete “Hey Google” mohlo by sa niečo stať. Samozrejmosťou pri modernom aute je kôpka ADAS asistenčných systémov vrátane adaptívneho tempomatu. K dobrému pocitu za volantom prispeje aj príplatkové audio Harman a Kardon i množstvo prvkov personalizácie vrátane dizajnov diskov i dvanástich farieb exteriéru.

Model bude štandardne dostupný v dvoch technických vyhotoveniach. Prvé, určené hlavne do mesta, s batériou s kapacitou 40 kWh a s predným elektromotorom s výkonom 90 kW a s krútiacim momentom 225 Nm. Druhé s baterkou s kapacitou 52 kWh, elektromotorom s výkonom 110 kW a s krútiacim momentom 245 Nm.

Prvé vyhotovenie ponúkne maximálny výkon DC nabíjania 80 kW, druhé 100 kW. Prvé prejde na plnú nádrž elektriny 300 km, druhé cez 400 km. Pozitívom pre elektrický automobil sú údaje hmotnosti. Prvý variant má 1400 kg, druhý 1524 kg.

Nissan Micru začne predávať v Európe ešte tento rok. Prvé autá by mali dorazi do konca roka.