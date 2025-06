Alpine A390: Športový crossover z Francúzska s inovatívnou technikou - VIDEO, FOTO

Francúzska automobilka Alpine (nie Bavorský úpravca BMW Alpina) plánuje veľkú modelovú expanziu. K jedinému spaľovaciemu modelu A110 pridala na prelome rokov 24/25 elektrický hot hatch A290 odvodený od Renaultu 5. Teraz pridáva ďalší vlastný model a tento je o kus vlastnejší ako ten predchádzajúci. No rovnako výhradne elektrický. Alpine A390 je aktuálne najväčším autom značky.

Cieľom modelu je k značke prilákať väčšie množstvo zákazníkov a dodať im esenciu toho, čo Alpine historicky ponúkala. Automobilka Alpine ako súčasť koncernu Renault je na svete bezmála 70 rokov. Jej ikonické modely sa datujú do 60-tych a 70-tych rokov, no iba pár rokov vzad priniesla na trh ľahké kupé A110 ako potomka slávneho športového genetického materiálu a ako konkurenta pre Porsche Boxter.

Nový model A390 už na produkty Porsche necieli, jeho úlohou je odlákať zákazníkom všetkým výrobcom elektrických áut, ktoré síce majú výkon, majú priestor, ale jazdiť až tak dobre nevedia a hlavne nemajú taký štýl.

Crossover s výškou sedanu

Nové vozidlo stojí na koncernovej platforme AmpR Medium. Celková dĺžka 4,615 metra radí vozidlo na vrchol segmentu C (nižšia stredná trieda), no reálne patrí A390 do prémiovej SUV/Crossover nižšej strednej triedy, kde nájdeme autá ako BMW X2, či Volvo EC40.

Rázvor modelu je 2,708 metra, šírka 1,885 metra a výška 1,532 metra. Práve pri výške sa môžeme na chvíľu zastaviť, keďže hranicu 1,5 metra v dnešnej dobe veselo prekračujú moderné sedany od prémiových výrobcov. Je teda jasné, že aj keď A390 je crossoverom, zároveň si drží rozmery pod kontrolou a robí všetko pre minimalizovanie odporu vzduchu. Svetlá výška je 152 mm.

Odpor vzduchu bol aj pri modelovaní karosérie tohto auta zásadný. Alpine sa týmto údajom nepýši, no píše o špeciálnych prieduchoch vedúcich vzduch okolo kolies o hladkých povrchoch a sklonoch karosérie, úrovne strechy, či čiernom zadnom krídle skrytom v línii zadného okna.

Baterky pre udržanie výkonu

Model musí s obtekajúcim vzduchom robiť čo môže, je to jedna z mála zbraní, ktoré električky majú pri boji s hmotnosťou batérie. A tá veru nie je malá. Ani hmotnosťou, ani kapacitou. Pohotovostná hmotnosť auta je od 2,1 tony.

Batéria je vyrábaná exkluzívne vo Francúzsku (od článkov až po celú baterku) firmou Verkor. Má 400 V architektúru, NMC chémiu pre vyššiu hustotu a 89 kWh kapacitu. Francúzi urobili všetko preto, aby batéria dokázala živiť všetky motory na palube a to aj v prípade poklesu zostávajúceho obsahu šťavy pod úroveň 30% nabitia.

Batéria má špecifický manažment a najmä vysokovýkonné vodné chladenie s vysokým prietokom kvapaliny. Vďaka tomu dokáže poskytovať výstupný výkon pre 375 kW motory a zvládne dlhšie nabíjanie s výkonom 190 kW. Vďaka možnosti manuálnej aktivácie predhrevu batérie pred nabíjaním i vďaka účinnému chladeniu baterky je A390 schopné doplniť šťavu z 10 na 80% za 25 minút. Dojazd je v závislosti od obutia od 520 km (21-palcové kolesá) do 550 km (20-palčáky).

Konečne sme sa dostali k tomu hlavnému. K výkonu. Od výkonu batérii tak poďme k výkonu motorov. Ako sme už naznačili, na palube je ich viac. Konkrétne tri. Jeden tradičný Renault motor s vynutím na rotore, ktorý sa takto vyhýba drahým kovom a permanentným magnetom a dva pre zadnú nápravu s drahými kovmi a permanentnými magnetmi.

Pochopiteľne sa o väčšinu sily pre auto starajú práve zadné silné elektromotory. Vo vrcholnej verzii GTS je systémový výkon 470 k a krútiaci moment 808 Nm. Dosť na to, aby auto s launch control zrýchlilo z 0 na 100 km/h za 3,9 sekundy a dosiahlo elektronicky limitovanú maximálku 220 km/h. Základný model s názvom GT ponúkne systémový výkon 400 k a zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 4,8 s. Vmax je 200 km/h.

Pohon všetkých kolies tromi motormi

Komunikáciu medzi motormi nezabezpečuje mechanika, ale vektoring krútiaceho momentu. Kľúčové sú dva parametre – rozdelenie sily medzi nápravami a medzi zadnými kolesami. Výsledkom sú mimoriadne jazdné vlastnosti podobné reálnym superšportom s elektronicky riadeným zadným diferákom.

Mimochodom. Rozdelenie hmotnosti je v pomere 49% vpredu, 51% vzadu. Alpine si vyvinulo a dalo patentovať aj svoju sériovú verziu “KERS” systému. Vodičovi dáva možnosť potiahnuť červeným pádlom pod volantom pre desať sekúnd maximálneho výkonu.

Pre ďalšiu takúto sekvenciu potrebuje systém 30 sekúnd nabíjania. Ak by však vodič potreboval predbiehať hneď (systém sa volá Overtake), do 15 sekúnd má to isté na ďalších 5 sekúnd. Režim Overtake je inšpirovaný ako F1, tak počítačovými hrami.

Alpine špekulovalo aj nad zvukovým prejavom vozidla. Má vlastný soundtrack pre externé prostredie v rýchlostiach do 30 km/h, no väčšiu váhu prikladá zvuku pri akcelerácii. Na výber sú dva režimy, ani jeden sa nesnaží o imitáciu spaľovacieho motora.

Cieľom bolo poskytnúť vodičovi zvukovú odozvu tak, aby sa mu zvuk spájal s aktuálnymi otáčkami, výkonom i krútiacim momentom motorov. Skrátka, aby vedel šoférovať aj ušami tak ako to poznáme a podvedome robíme v autách so spaľovacím motorom.

Výkonné brzdy a pneumatiky

Brzdná sila je pri elektrickom športovom aute závislá od dvoch súčastí – schopnosti motorov rekuperovať a samotných bŕzd. To prvé – rekuperácia, sa nastavuje modrým ovládačom priamo na volante. Od plachtenia až k najsilnejšiemu nastaveniu, pri ktorom slúži brzdový pedál len ako núdzovka (jazda s jedným pedálom).

Akokoľvek silná je rekuperácia, v Alpine narozdiel od iných značiek ani zďaleka nepodceňujú brzdný účinok mechanických bŕzd. Prvýkrát má preto model Alpine 365 mm kotúče a zároveň 6-piestikové strmene.

Alpine si dalo záležať aj na výbere pneumatík. Svoje dvadsať a dvadsaťjeden palcové disky kolies obúva výhradne do gúm od Michelinu. Pre 21-tky má letné Michelin Pilot Sport 4S s rozmerom 245/40 ZR 21. Pre 20-tky to sú letné Pilot Sport EV (245/45 R20. No a pre dvadsiatky má ešte špeciálne vyvinuté celoročky Cross Climate 3 Sport s rozmerom 245/45 R20.

Alpine si rovnako ako Renault veľmi zakladá na tom, že auto je vyrobené vo Francúzsku. Motory, baterky, podvozok, karoséria s istým percentom dielov z karbónových vláken, i s 3D tlačou, to všetko vzniká vo Francúzsku.

Kabína s reálnou kožou

No a na záver pár slov k interiéru. Ale ešte predtým. Áno, ESC sa dá nastavovať vo viacerých režimoch a dá sa kompletne vypnúť.

Interiér auto má. Chce poskytnúť dostatok priestoru pre piatich cestujúcich. Má 12,3 palcový digitálny prístrojový štít a 12 palcový vertikálny displej infotainmentu. Ten je založený na Androide, mapy sú od Googlu, ADAS asistenčné systémy sú schopné zobrazovania v rozšírenej realite, firmvér sa aktualizuje na diaľku, domovskú stránku si vie vodič upraviť podľa seba, integrovaný je hlasový asistent, apky sa dajú sťahovať z Google Play a na displeji môžete nielen streamovať hudbu, ale aj pozerať videá.

Hlavné je, že Alpine poskytuje funkciu telemetrie, kde si môžete sledovať všetky údaje zaznamenané počas jazdy. A na záver meno dodávateľa hudobnej aparatúry. Volá sa Devialet a do A390 montuje 13 reprákov vrátane subwoofera, woofera, či neodymového tweetera.

V kabíne Alpine sa to s ekowashingom nepreháňa. Kvalita je dôležitejšia. Preto okrem rôznych mikrovláken nájdete čalúnenie aj dvojfarebnou reálnou kožou Nappa, v ktorej sú odeté športové sedadlá od Sabeltu.

Cena modelu sa má pohybovať od 65 do 76-tisíc. Prvé autá prídu na trh koncom roka.