BMW predstavilo najostrejšiu verziu svojho najostrejšieho auta. Toto je M2 CS - VIDEO, FOTO

Možno by sa vám chcelo diskutovať o ostrosti jednotlivých áut značky, ale túto miernu nepríjemnosť môžeme vyriešiť veľmi rýchlo. To, že má nejaké auto väčší výkon neznamená, že je ostrejšie ako M2. Lebo k väčšiemu výkonu má nepochybne pribalenú aj väčšiu hmotnosť a väčšie rozmery.

Kým výkon ide jedným smerom, hmotnosť a veľkosť auta opačným. A práve v M2 sa spája výkon s vyslovene ideálnymi rozmermi a adekvátnou hmotnosťou. Mohlo by to byť lepšie? Mohlo a presne preto je tu M2 CS.

CS ako Competition Sport

Poznáme špeciálne verzie Competition. Obvykle majú viac výkonu, nejakú tú úpravu a patria k štandardným verziám a zároveň tým najvýkonnejším sériovým. Napríklad M4 Competition a podobne. No CS je z iného súdka. Je o kus ďalej a je tak trošku zberateľským kúskom. Ale nie, nepatrí do vitríny, no rozhodne si v nej neurobí hanbu. Najmä však neurobí hanbu na okruhu.

CS je skrátka výnimočné auto so značne limitovanou výrobou určené na okruh i na cestu vedúcu k nemu. Skrátka homologizovaný okruhový špeciál s klimatizáciou bez rámu v kabíne. Model sa bude vyrábať v Mexiku, prvé kusy prídu na trh koncom roka a v Nemecku budú ceny štartovať na úrovni 115-tisíc eur. Len pripomenieme, že štandardné kupé radu 2 začína na cene približne 45-tisíc eur. M2 ide od 76-tisíc. 115-tisíc je teda o solídny kus viac. A ozaj, prioritnými trhmi pre toto auto sú Nemecko, USA a Čína.

Pre M2 CS je základom druhá generácia modelu M2. Samotný rad 2 je z hľadiska excelovských tabuliek mimoriadne zaujímavý, pretože štandardom prakticky všetkých prémiových výrobcov je, že v tejto veľkostnej kategórii ponúkajú predovšetkým autá s predným náhonom. Rad 2 je však verný klasickej koncepcii s pohonom zadnej nápravy (alebo xDrive) s pozdĺžne uloženým motorom, ktorý môže byť pokojne aj šesťvalec.

Rad 2 je pritom aj tzv. Gran Coupe, teda štvordverový sedan s priečne uloženým motorom a pohonom prednej nápravy, ktorý stojí na celkom inej platforme. M2 CS meria 4,587 metra, rázvor je 2,784 m, výška 1,395 m. V kufri nájdete 390 l voľného objemu.

Radový šesťvalec vytŕča z radu

Začnime tým najdôležitejším – motorom. Benzínový šesťvalec s objemom 3.0 litra má valce uložené v jednom rade. Disponuje dvojitým prepĺňaním a v CS-ku dosahuje maximálny výkon 390 kW (530 k) pri 6250 ot/min. To je presne o 37 kW a 50 k viac ako pri štandardnej M2.

Výkon je rovnaký ako pri väčšom BMW M3 Competition. Rozdiel je okrem spomínanej veľkosti a hmotnosti najmä v tom, že CS má cez 8-stupňový automat poháňanú iba zadnú nápravu. Krútiaci moment je väčší o 50 Nm. 650 Nm ponúkne motor v rozmedzí 2650 a 5730 ot/min. Maximálne otáčky sú 7200 ot/min.

Upravené sú aj turbodúchadlá. Twin power turbo v tomto prípade označuje dve mono-scroll turbodúchadlá, každé dedikované trojici valcov. HPI vstrekovače dosahujú tlak 350 barov, kovaný kľukový hriadeľ, extra pevnú kľukovú skriňu, vnútro valcov s naneseným povlakom železa a jadrá hláv valcov tlačených na 3D tlačiarni.

Výsledkom je blesková odozva motora, vysoko-otáčková charakteristika i zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3,8 sekundy a zrýchlenie z 0 na 200 km/h za 11,7 sekundy. Maximálna rýchlosť je obmedzená na 302 km/h.

Odľahčené a znížené, no s bohatou výbavou

M2 CS má o pekných 30 kg nižšiu hmotnosť ako štandardná M2, no reálne to nie je nič zásadné. Stále má cez 1770 kg v pohotovosti. Za zníženie hmotnosti môžu najmä karosárske dielce, ktoré namiesto plechu, či hliníka využívajú karbónovým vláknom spevnené plasty (CFRP) a zároveň odľahčené kované disky v rozmeroch 19 a 20 palcov.

M2 CS má v štandarde obuté pretekárske pneu s rozmerom vpredu 275/35 ZR19 a 285/30 ZR20 vzadu. Model má štandardne znížený podvozok o 8 milimetrov a má špeciálne kalibrované pružiny, tlmiče i ESC. Zabudnúť netreba ani na špeciálny športový diferenciál vzadu a ani na hŕbu štandardnej výbavy vrátane M karbónových škrupín či M volantu v Alcantare.

Vodič dostane klasické veľké displeje so 14,9 palcovým centrálnym displejom s operačným systémom BMW 8.5. Konektivita CarPlay a Android Auto i kôpka ADASov k tomu. A aj v tomto aute si môžete meniť jazdné režimy a zároveň sledovať kľúčové info telemetrie.